台積電填息秀外資、自營商轉賣超 台幣連4升仍助威資金行情

台積電 (2330-TW) 今 (24) 日除息，台股開盤蒸發 69 點，儘管外資、自營商的賣壓下，權值王除息行情平平，但台幣連 4 升，資金活水仍持續為大盤添人氣，今日台幣二度測試 31 元整數價位，終場兌 1 美元以 31.11 元作收，升值 4 分，成交量又見到超過 10 億美元的相對大量，使加權指數開低走高，終場僅跌 24.32 點。

外資今日不捧場台積電除息秀，反而賣超台積電逾 9000 張，自營商更是翻臉大賣多達 3600 張，創一年來單日最大量，不過，資金行情續熱，台股指數開低後緩步收斂跌勢。

台幣今日以 31.115 元、升值 3.5 分開出，最高來到 31.004 元，再度測試 31 元大關，終場兌一美元以 31.11 元作收，升值 4 分，台北外匯經紀公司成交值 11.4 億美元，全日高低價差 1.11 角。

匯銀人士指出，台幣看得到「維持動態穩定」，今日升幅 0.13%，與韓元、泰銖差不多，反映美元指數快速走弱，資金回流亞洲的態勢。

在資金行情的助威下，即便台積電填息行情不熱，外資又買超 54.1 億元，已是連 5 買，相對投信和自營商賣超而言，有助短線多頭行情續強，但匯銀人士提醒，須留意人民幣陷入盤整走貶，後續不排除會壓抑台幣走勢，再加上台幣已連 2 日守住 31 元關卡上，台灣央行態度也值得密切觀察。