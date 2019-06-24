〈每日外資外匯觀點〉美元才剛踏上熊途 恐怕還會再跌10%

美國聯準會上周利率決議聲明釋出降息的信息，美元連續三天大跌，單周跌幅達 1.37%，周一亞洲盤早盤，美元指數持續承受壓力，退守 96 關卡，跌破中短期均 線支撐後，分析師紛紛對美元進入熊市發出警示；此外，市場焦點關注本周舉行的 G20 高峰會。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林在上周聯準會利率決議前便已大力唱衰美元，現在進一步指出，美國為了對抗強勢美元而進行的干預風險正在上升，如果聯準會的寬鬆政策未能壓低美元，川普可能以維持美元穩定為由進行干預。

美銀美林並認為，美元仍被高估，實際有效匯率比長期平均水平高出 13% 左右。

瑞穗銀行首席市場經濟學家 Daisuke Karakama 表示，聯準會的聲明支持美元走軟，外匯市場將逐漸、穩定地感受到美國放寬貨幣政策的影響。

FXStreet 網站從技術面來看，美元指數跌破 96.46 支撐及 200 日均線，美元牛市發出警訊，空頭已占上風，下檔支撐指向 95.74 及 95.17。

花旗銀行經濟學家則認為，如果聯準會不得不在下個月降息，預期降息幅度為 50 個基點，同時將提前停止縮表進程；但若本周 G20 峰會未傳出貿易戰更多利空，預期聯準會今年底前都不會再降息。

荷蘭國際集團表示，美元可能正進入持續數年的熊市行情；Amundi Pioneer(鋒裕匯理) 認為聯準會轉向鴿派、美債殖利率大跌，美元有望進入「溫和熊市」，並預估美元指數可能將從目前水準下跌 5% 到 10%。