台股盤後─資金湧入推升季底法人作帳 格局有利多方

台股今 (24) 日在台積電 (2330-TW) 除息造成指數開盤下跌，但在法人季底作帳加上市場資金行情加持下，開低後持續走高，尾盤買盤更積極湧入，推升跌幅收歛，終場以 10779.45 點作收，較昨日下跌 24.32 點，成交值為 966.25 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，以目前台股指數來看，仍有利多方表現，金融、水泥、塑化、紡織等也持續走揚，造成大盤成交雖溫和，但個股卻是輪動上漲，對台股大盤未來走勢並不悲觀。

台股今日走勢中，台積電除息引發市場對電子股的關注，證券分棉師黃漢成說，今日盤中由 MOSFET 族群如尼克森、大中、杰力及比特幣概念的映泰、青雲等個股表態，顯示市場資金未離場，也揭開第 3 季電子旺季序幕。

黃漢成強調，台股今日盤中由台積電填息帶動人氣，但集中市場成交值 966.25 億元，市場表現極「溫和」，隨著 7、8 月間主要權值股陸續進行除息交易，將使台股指數蒸發 462 點，不過各權值股可望緩步朝填息路邁進，今日指數仍強勢，即使現階段盤整，但人氣仍未退散。

匯市方面，24 日早盤台幣兌美元升值 1.02 角，暫收在 31.048 元，區間在 31.004-31.115 元，成交 5.39 億美元。

台股三大權值股台積電今天收盤上漲 0.5 元以 241 元作收，大立光 (3008-TW) 今天收盤上漲 35 元或 0.92%，以 3845 元作收，鴻海 (2317-TW) 以上漲 0.3 元或 0.9%，以 77.1 元作收。