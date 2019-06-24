川普揚言升高對伊朗制裁 金價週一穩於1400美元上方

現貨黃金週一 (24 日) 亞市早盤持續衝高，一度突破每盎司 1410 美元，之後繼續穩於 1400 美元之上，市場持續關注美伊局勢發展。

川普在美國時間 22 日表示，他打算對伊朗實施更多經濟政策，但沒有透露詳情；他還表示，軍事行動「永遠在選擇之列，直到問題解決」。

在美國聯準會上週做出鴿派表態之後，其他央行也有望採取寬鬆政策，黃金期貨價格上週五 (21 日) 收在 1400 美元上方，為 2013 年 9 月以來首次。除央行政策之外，投資人擔心美伊局勢及全球貿易衝突，也共同推升了黃金價格。

Comex8 月黃金期貨價格週五上漲 3.20 美元或 0.2%，至 1400.10 美元，交易量為創下近 3 年最高。

黃金走勢變化 (圖表取自 www.kitco.com)

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示，黃金價格在過去一週充斥看漲的觀點，全球央行的寬鬆政策通常會支持大宗商品，特別是黃金。

他補充表示，中東緊張局勢也提供黃金市場支持，而美中貿易衝突繼續令投資人擔憂。

Zaner Metals 分析師在每日評論中分析，儘管一系列看漲因素仍然存在，而且技術線圖也顯示金價未來將進一步走高，但上週四的上漲幅度與速度過快，讓一些準備追高的投資人猶豫。不過美國、伊朗的緊張關係持續，局勢仍利多於黃金。

在貿易緊張局勢下，美中元首預計在下週舉行的 G20 峰會上碰面，高盛預計，雙方無法迅速解決貿易紛爭，預計見面後只能確認談判持續進行。

Meger 認為，由於 1400 美元正處於近期的阻力點，如果市場在這附近震盪不會令人覺得意外。