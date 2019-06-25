紐約匯市—美對伊祭出新制裁 日圓再湧現避險買盤 本週5大觀察點

繼上週伊朗擊落美國無人機之後，週一 (24 日) 交易，川普對伊朗祭出新制裁，日圓湧現避險買盤，美元吐回稍早漲幅，美元兌日圓下跌 0.01% 至 107.29 日圓。

週五美元兌日圓觸及 1 月以來最低點，係因地緣政治動盪時期，日圓湧入避險買盤。

美元兌多數主要貨幣延續走跌。澳元和紐元漲幅最大，RBA 央行長 Lowe 公開談論降息的效力，提到「如果大家都寬鬆」。但市場仍推長澳元和紐元，意味著市場認為央行下週不會降息，NZD/USD 已經連漲 5 日，推測投資者不尋求過度溫和，更別說降息。

週末熱潮推升比特幣向上衝破 11000 美元關卡，為 2018 年 3 月以來首次，週一比特幣持續站穩腳跟，守在 10857.77 美元附近。今年比特幣漲幅近 200%，且時值臉書計畫推出自家天秤座加密貨幣，引發市場對廣泛虛擬貨幣使用狀況的樂觀心理。

投資者靜盼本週稍晚的 G20 峰會，看是否川習見面後，是否至少宣布貿易休兵。

Bannockburn 全球外匯 LLC 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，「本週川習會和波灣高漲的緊張氛圍，加上美國再對伊朗施行新制裁，這些都讓投資者望之卻步。」

中國商務部副部長王受文週一表示，中美都應在貿易談判中做出退讓。市場相信，倘若中美未能拉回過激的貿易言論，那麼 Fed 將被迫降息以阻止美國因加徵進口關稅而導致經濟擴大衰退。

根據芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，交易者預計 7 月底之前，Fed 降息機率 100%。降息預期削弱了美元價值，ICE 美元指數上週下跌 1.57%，為 4 個月來最大單週跌幅。

週一 ICE 美元指數下滑 0.22% 至 96.01。

最新部位數據證實了美元走跌的看法，對沖基金轉略看空美元，分析師認為本週 5 大匯市觀察點：

1. G20 峰會

2. Fed 談話 – 鮑爾的鴿派保證可能會讓美元兌日圓從整併陷入虧損，下一個支撐點在 106.50。

3. 紐西蘭央行利率決議 – 本週唯一貨幣政策會議。上一次紐西蘭央行政策會議後決定降息，但上一回他們稱只會降息一次，且就是當次。投資者將迫切想知道是否真的就上一次，還是紐西蘭央行認為有必要額外再降息一次，就像澳洲央行那樣。

4. 英國央行談話– 上一回英國央行貨幣政策會議上透露的訊息很少，也維持利率不變，雖然承認經濟上的風險，但示意如果預期都達成，就會升息。週三央行長 Carney 將針對 5 月通膨報告出席國會作證，屆時會有更多貨幣政策訊息，該談話也會對英鎊有重要影響。

5. 伊朗的反擊？川普對伊朗實施新制裁，盼藉此迫使伊朗重返談判桌，但若造成伊朗用更多非致命性的挑釁反擊，市場可能會再度焦慮。