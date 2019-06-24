日本AI智慧空調實驗 可減少逾四成電力消耗

日本國立神戶大學、NTT(9432-JP)，以及神戶市政府組成的研究團隊，在當地「Sanchika」地下街實施的人工智慧 (AI) 空調系統實驗發現，該空調系統至多可減少逾 4 成電力消耗，等同每年可省下數千萬日圓電費。

(圖片：Investing.com)

這項實驗是由日本國立神戶大學、NTT、日建設計總和研究所、創發系統研究所、神戶市，以及神戶地下街株式會社所組成的團隊，在 2017 年度至 2019 年度的 3 年時間，於日本神戶市的地下街所進行。

在該地下街寬約 6.5 公尺，長約 150 公尺的南北通道上，將空間細分為 72 個區塊 (24 個區間、再依高度分為 3 層)，並於每個區塊設置溫度計。此外，還架設了 23 台雷射感測器來捕捉人體動態。在將取得的數據，經由 AI 人工智慧來分析人群容易聚集的地點後，再由系統來進行重點的溫度調節。

除此之外，這套系統還會有效的利用，自各家店鋪所流出的冷氣，並使用氣簾來阻絕通道外部的熱氣入侵。

以 2018 年的實驗為例，在當年 7 月 20 日與 7 月 27 日兩天，於上午 10 點至下午 6 點，同為週五且氣溫條件類似的情況下，以 AI 進行空調控制管理的 7 月 27 日，在電力的消耗上，整整較 7 月 20 日 (無 AI 系統管理) 節省了 42.5%。而溫度原本幾乎超過 28 度的整個地下街，也都下降到了 27 度左右。實驗場所的南北通道，雖然面積只占了整條地下街約 2 成左右，但是在包含沒有 AI 空調管理的其它部分，其電力消耗也減少了 23.9%，功效顯著。

這項實驗在設備上的花費，只使用了原本 1.9 億日圓預算中的約 1 億日圓。神戶大學的長廣剛特定專案研究員表示「我們得知，投資額在數年內就能回收」。

在 2018 年夏天的實驗中，空調是透過研究員來進行手動控制。而在 2019 年的實驗當中，將嘗試讓系統自動進行溫度控制。

另外，還將利用攝影機來推測行人的性別及年齡，這些資料將用於溫度設定的分析，而影像資料並不會被儲存下來。

而由神戶大學等單位所組成的一般社團法人「超智慧社會研究機構」，在目前也正打算將這套空調系統，推廣到機場及超級市場等處。