美、日老闆薪酬比一比！Deloitte：日企老闆薪酬不到美國一成

根據全球四大會計師事務所之一的 Deloitte Tohmatsu Consulting LLC (DTC)，針對日本、美國、英國、德國、法國，這五個國家的企業社長、CEO 的薪資報酬所作的調查，2018 年度日本的社長、CEO 的薪酬總額中間值為 1.4 億日圓，遠低於美國的 15.7 億日圓、德國的 6.3 億日圓、英國的 5.7 億日圓，以及法國的 5.3 億日圓。

Deloitte：日本大企業經營者報酬、只有美國 1/11。(圖片：AFP)

這項調查比較了日、美、英、德、法的 381 家，在銷售額超過 1 兆日圓之主要企業社長、CEO 的薪資報酬。日本方面的調查期間為 2018 年 7 ~ 9 月，而其它國家則為 2019 年 5 月時的數據。

其結果，日本的社長、CEO 報酬總額中間值為 1.4 億日圓。這是美國的十一分之一，也是其它三個歐洲國家的約四分之一水準。

DTC 的村中靖執行董事表示「與歐美國家相比，日本的水準雖然非常的低，不過由於在全球人才爭奪的背景下，有著實的走在向上攀升之方向」。

而在報酬的內容方面，與企業中長期業績連動的業績股票，在美國占了 70%，比例極高。另外在法國則是占了 42%、在英國占了 41%，而在日本則是只有 13%，比例偏低。

不過日本企業在公司治理的改革背景下，也逐漸出現了重視中長期業績報酬的傾向。今後在業績股票的占比方面，也有向上提升的可能。