貿易戰衝擊 德國企業信心降至5年低點

根據《彭博社》報導，德國 Ifo 經濟研究院今 (24) 日公布最新數據，受貿易緊張情勢影響，6 月德國企業信心指數，從上月的 97.9，下滑至 97.4，創 2014 年以來新低。

上述數據公布後，歐元匯率變動不大，Investing.com 報價顯示，台北時間週一下午 5 點 42 分，歐元兌美元上漲 0.23%，至 1.1393。

歐元兌美元上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

Ifo 總裁 Clemens Fuest 表示，「情況可能會變得更糟」，就算歐洲央行 (ECB) 採取貨幣寬鬆政策，可能也不會有太大幫助，政府必須拿出其他政策工具。

6 月德國企業信心續降。(圖：翻攝自彭博)

上週五，IHS Markit 公布歐元區 6 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值，其中製造業 PMI 為 47.8，未及市場預期 (48)，且仍低於榮估值。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 指出，對經濟成長趨緩、地緣政治風險，以及貿易戰的擔憂情緒，影響了商業支出和投資意願，「不確定性和避險情緒，將繼續抑制景氣擴張的步伐。」

ECB 總裁德拉吉上週稱，若通膨率未能達標，「進一步削減利率，依然是我們政策工具的一部分，資產購買計畫 (APP) 也還有相當大的空間。」

德拉吉強調，ECB 的問題，不在於缺乏可用的政策工具，而是執行這些政策後，對經濟可能造成的實際影響。

ECB 於本月初召開的利率決策會議中，將 2019 年通膨率預測值上修至 1.3%，較前次預測高出 0.1 個百分點。