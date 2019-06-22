〈分析〉澳幣跌跌不休 為何今年來走勢與鐵礦砂背離？

在近期的全球降息風潮中，澳洲比起全球許多先進國家更早感受到壓力，主要原因之一在於它是原物料大國，並且非常依賴中國的需求，隨著美中貿易戰轉趨激烈，澳洲經濟也遭到衝擊，迫使他們思考寬鬆的必要性。

影響所及，澳元今年以來表現不佳，年初以來兌美元下挫 2.5%，雖然週四 (20 日)、週五有所回升，但本週多數時間處於 1 澳幣兌 0.69 美元下方。最低在週二報 68.32 美分，若不計今年 1 月 3 日「閃崩」，為 2016 年 1 月以來最低點。

澳幣未隨鐵礦砂價格走高

但澳幣處於低點的同時，卻出現一個「不合理」的現象，即鐵礦砂的價格正節節攀高。中國大連交易所鐵礦砂期貨報價，至週四 (20 日) 收盤，主力合約上漲 3.88%，至人民幣 831 元的歷史高點，自去年 12 月的低點以來，鐵礦砂的累計漲幅已經超過 80%。

長期以來，澳幣做為原物料輸出大國，出口商品中礦產品占比超過 50%，使得澳幣匯價與礦產 (主要出口礦產為鐵礦砂、煤炭、黃金等) 價格緊密聯繫，其中又以鐵礦砂的比重最高，甚至占了全球近半的產量，這使得鐵礦砂價格往往與澳幣出現高度的正相關。

但是今年以來，兩者走勢卻出現了背離，鐵礦砂一路向上，而澳幣一直往下，這種脫鉤情勢非常少見。

澳幣今年以來與鐵礦砂走勢背離 (圖表取自 topdowncharts.com)

兩大趨動力走勢相反

Westpac 外匯策略主管 Richard Franulovich 認為，澳洲貨幣有兩大驅動力，卻在近期出現背離。其中，商品價格走勢雖然一直有利於澳幣，但殖利率利差卻在打壓。由澳幣來看，後者壓抑澳幣的力量顯然更為強大。

觀察鐵礦砂價格的走強，主因來自於巴西淡水河谷 (Vale SA) 下的主要礦山，在 1 月就出現潰堤的重大災害，引發全球礦砂供應量減少約 9000 萬噸，而 Pilbara 颶風接續其後，加大了供應緊張的局面，在供需失衡的情況下，推升了價格走勢。

但由於貿易磨擦，全球經濟成長的風險仍在上升，對澳洲而言，現階段更具影響貨幣能力的，就是國內經濟與利率，而非以大宗商品價格為主。

澳洲在 6 月 4 日的會議中，就選擇了降息的道路，預示了對經濟、就業及房產價格等方面的憂心。而會議紀錄出爐，央行預示進一步放鬆政策的可能性，自然更難以提振澳幣的表現。

在此之前，即使澳洲沒有降息，但美國卻在升息，提升了美元的強勢。如今美國準備降息，但澳洲動作更迅速，因此也難有振衰起敝的機會。

商品價格僅能限制下跌幅度

澳洲央行總裁 Philip Lowe 表示，6 月份降息將有助於減少勞動力市場的閒置產能，而勞動力市場的情況，將是未來央行政策的重要依賴。加上家庭消費正受到長期低收入增長和房價下跌的影響，都讓澳洲承受寬鬆的壓力。

因此，即使澳幣近兩日受惠美元的下挫，BlackRock Inc(貝萊德) 仍在做空澳幣，並且認為澳洲央行今年將降息至 0.5%。貝萊德澳洲固定收益主管 Craig Vardy 表示，未來澳幣還會延續今年以來的跌勢，並且至明年下滑到 1 澳幣兌 65 美分的低點。

那麼，鐵礦砂價漲的影響力將消失無蹤嗎？

FxStreet 分析師 Dhwani Mehta 認為，與全球貿易相關的頭條新聞，以及鴿派的澳洲央行政策，還會持續打壓澳幣，而鐵礦砂價格的反彈，只能讓跌幅受到限制，並不足以改變澳幣的方向。