最新戰火！華為起訴美商務部 聯邦快遞封殺華為風波又起

美國政府和華為間的最新戰火燃起！華為週五 (21 日) 狀告美國商務部，指控其設備無端被美政府非法扣押。此外，聯邦快遞封殺華為風波又一樁，最新消息是，聯邦快遞拒絕受理運輸從英國寄往美國的華為手機。

華為律師週五表示，華為設備於 2017 年 7 月送往加州的一個實驗室進行測試，這些設備由華為美國子公司的高層管控，在設備返回中國的途中，在加州查封扣留近 20 個月。

根據華為週五提起訴訟，華為質疑其從中國發送到美國、然後從美國返回中國的電信設備 (電腦伺服器和一個乙太網路交換器) ，受到川普政府非法扣留或無理拖延受理的行動。

當時商務部官員稱，正在調查該設備是否需要出口許可證才能離開美國。華為稱，該公司提供有關設備的所有要求資訊，而且根據美國出口管理條例，這些設備是不需要許可證即可輸運。

華為稱美商務部使用拖字訣，被告 (美商務部) 既沒有對該設備作出許可決定，也未表明何時發布通知，僅單純將華為設備放在一邊。

華為要求放行這些設備以便發貨，否則美國商務部須裁定這些設備是非法發貨。

聯邦快遞（FedEx）封殺華為風波又起

華為禁令風暴影響範圍仍不斷擴大，儘管美國商務部 5 月 20 日鬆綁限制，核發華為臨時許可證，為華為與其相關業務夥伴長達 90 天的緩衝期。

5 月底傳出，聯邦快遞 (FDX-US) 把 2 個日本寄出、目的地為中國的包裹改寄美國，週五聯邦快遞（FedEx）封殺華為風波又起,，最新消息傳出聯邦快遞拒絕將華為手機從英國運往美國。

根據包裹內容顯示，聯邦快遞拒絕受理包裹從英國寄往美國的理由是，包裹中含有華為一部手機，根據所提供的資訊，由於美國政府與華為的問題，他們不接受運輸任何有這個品牌的產品。

聯邦快遞拒絕受理從英國進入美國的華為產品。(圖片：翻攝 Sascha Segan 推特)

聯邦快遞客服代理回應：「2019 年 5 月 16 日，華為與其 68 家全球子公司被列入出口限制的實體名單。為客戶帶來的不便，深表歉意。」

聯邦快遞此舉顯然超出華為禁令的範圍，該限制非常嚴格地涉及華為使用美國技術，而不是限定現有華為產品在美國使用、銷售或裝運。

華為代表稱，聯邦快遞對行政命令和實體名單有誤解。英國和美國之間的華為設備沒有普遍禁止 (運輸)。