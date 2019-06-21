【華冠投顧】幸運星-退潮之後……自然可以看到新的一波裸鑽石在裸泳……

林幸蓉 分析師

焦點個股：3661 世芯 - KY、2461 光群雷、3682 亞太電、2303 聯電、2313 華通

降息利多持續刺激美股上漲！S&P 500 指數盤中以 2958.06 點再創歷史新高，再加上伊朗擊落美國無人機，導致國際油價上漲帶動能源股也漲，收盤道瓊漲 249 點。台股開盤跳空攻克 10800 點，OTC 攻上季線。但是漲多 + 節前賣壓 + 下週台積電等大型股要除息因素，大盤賣壓湧現開高走低，最後一盤因台灣 50 成分股權重調整，退出台灣 50 成分股的 3481 群創敲進 93,076 張拉抬 0.09 元、2330 台積電敲進 24,772 張拉抬 1.5 元、2888 新光金敲進 19,989 張拉抬 0.06 元、2303 聯電敲進 17,621 張拉抬 0.1 元、2002 中鋼敲進 11,116 張拉抬 0.15 元等，最後一盤因此狂拉 15 點，收盤上漲 18 點，成交量也因此暴增到 1,484 億；OTC 則翻黑下跌 0.18%，成交量 301 億。上市櫃合計 680 檔上漲，其中漲幅 5% 以上僅 13 檔，7 檔漲停當中成交量最大者為 6668 中揚光的 1,447 張，另有 734 檔下跌……

6/12 幸運星送的《999 包鑽金粽飆股集》比特幣「大愛心」3661 世芯 - KY 搭上比特幣上漲列車…… 昨天漲 4.29%，今天再漲 6.78%，也帶動老菜 6150 撼訊上漲。5/21《彎腰撿黃金飆股集》「稀土之后」1809 中釉與「稀土之龍」9955 佳龍均上漲…… 今天 9955 佳龍還再創新高！學員的 6486 互動、2732 六角今天也再創新高！！分享三天的 2461 光群雷也連飆兩根漲停今天再創高。其它上漲個股：6668 中揚光、5488 松普、3260 威剛、6141 柏承、9907 統一實、3682 亞太電、2313 華通……

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