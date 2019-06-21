台股盤後－最後一盤買盤點火力守10800點 周線連2紅

台股今 (21) 日在權值股領軍下，資金行情熱絡，不過午盤後賣壓出籠，指數一度紅翻黑，不過多頭力守 10800 點大關，最後一盤敲出 330 億元大量，推升加權指數終場上漲 18.76 點，收在 10803.77 點，成交量 1484.5 億元，周線連 2 紅。

觀察權值股表現，早盤台積電領軍帶動大盤指數，站穩 10800 點，鴻海今日召開股東會，宣布由劉揚偉接任董座，不過隨即市場賣壓出籠，股價也由紅翻黑，推累大盤指數同步下滑，股王大立光表現也疲弱，終場下跌百元，收今日最低價位。

類股表現部分，盤面上半導體族群表現不弱，台積電力守平盤，世芯 - KY 漲幅近 7%，台勝科、群聯也有超過 3% 漲幅，聯電、創意、超豐、力旺、世界都穩居紅盤。

電信及油電個股，今日表現也相對大盤強勁，亞太電盤中一度大漲半根停板，中華電、台灣大也都在平盤之上表現，台塑化今漲幅也接近 2%。

另外受到罷工影響，長榮航今在航空股中最弱勢，跌幅近 4%；上緯投控凌晨發布重訊，宣布 100% 賣出上緯新能源股份，以及子公司海能風場持股，今股價重挫，終場收跌停。

受到美股走強帶動，新台幣匯市也轉趨強勢，助長資金行情，本周台股合計上漲 279 點，周線連 2 紅。

法人表示，市場對 G20 川習會持正向發展看待，加上美國聯準會 Fed 釋出寬鬆言論，市場資金持續湧入市場，提振多頭情緒，預期短線仍偏多，但多頭留意下周 G20 會議上，全球局勢變化。