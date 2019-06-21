【華冠投顧】下周一大盤易休息 超強整理長這樣

《穩懋、全新、宏捷科》續創高賺一趟

5G『PCB』口袋名單值得持續鎖定

＜大盤分析＞

昨夜美股上漲，道瓊與 SP500 指數更創今年以來新高，在美股利多帶動下，今日大盤續創反彈新高，OTC 指數也一度突破季線反壓，然而盤中受到亞股普遍回檔以及週五賣壓出籠影響，終場大盤收斂漲幅 + 18 點，惟仍強於亞股（陸股除外）並站上 10800 點整數關卡，OTC 指數 - 0.18%。

今日大盤因為遇到富時指數成分股調整，最後一盤出現放量拉抬，若單純就Ｋ棒來看是個「價漲量增」的正向格局，不過受制於幾個因素，多頭下週一反而較不易有表現空間：(1) 大盤不到一個月漲逾 600 點，近三日漲幅也逼近 300 點，盤面累積的獲利了結賣壓已經不輕，這點可由 "大盤委賣張數" 達到今年以來次高得知；(2) 期貨價差有了比較明顯的轉弱跡象；(3) 台積電下週一進行除息，將自動蒸發指數空間。

綜上所述，下週一大盤正常是易跌難漲，但短線若真出現整理或回檔走勢並非壞事，因為這樣才有利於消化當前過重的賣壓。下週一如果進行整理，整理過程又見量縮（縮愈快愈好，表示賣壓消化也夠快），那就代表多方控盤依舊良性健康，如果大盤回檔守今低、OTC 指數轉相對強勢，便屬超強整理格局，整理期可能交代一下就結束了。

＜操作策略＞

端午節前贈送之『關鍵時刻的投資週報』優先鎖定了具有中長線利基之『散熱模組』族群，當中推薦的《3324 雙鴻》期間最大漲幅逾 25%、《3338 泰碩》期間漲幅逾 27%，稍弱的《3653 健策》、《6230 超眾》也有一成左右的上漲空間，為本波彈升段的領頭族群之一。

不過今天當大盤開高創反彈波新高時，族群中卻僅有少數個股跟進續創新高，一開盤便暗示這個族群短線漲多需要休息了，後面看整理過程價量狀態再判斷是否有來回操作之機會。

上週四 (6/13) 看好的『砷化鎵』族群《3105 穩懋》、《2455 全新》、《8086 宏捷科》，介紹至今通通創波段新高，由於《3105 穩懋》、《2455 全新》今日高點已漲到五月上旬的套牢平台壓力區，故讓學員先將獲利放口袋，待稍事整理再找重新上車時機。

近期提醒『PCB 族群』有輪漲態勢，今日雖然原先的領頭羊《3037 欣興》、《6278 台表科》隨大盤開高壓回，不過這兩天於 Line@介紹的「多方口袋名單」當中卻有不少開始接棒，走出逆勢拉抬甚至創今年新高之表現，部分回檔標的也是量縮強勢整理，值得持續鎖定。

＜被動元件族群＞

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《3026 禾伸堂》、《2492 華新科》近日先後打出底部型態，今日雖然回檔休息，但一來主要短線支撐皆有守，二來成交量快速萎縮，整理過程頗為穩健，反彈波尚未結束。惟操作這個族群仍需留意：(1) 基本面雜音仍多，遇關鍵反壓或見爆量不漲即可下車；(2) 部分線形相對強勁的二線股當為較佳選擇。

賴昇楷 分析師

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。