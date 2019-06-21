【華冠投顧】尾盤爆量甩尾 下周繼續輪動

2019.06.21 盤後分析

#大盤短評：多方防守看 06/19 低點 10650。

#盤勢分析

今日盤勢尾盤爆量主因為富時 50 指數與台灣 50 指數調整，使的今天成交量爆出接近 1500 億元大量，因此就技術面來說今天低點 10773 就是強勢觀察點，不破有望維持強勢，但是周三的帶量長紅還是本周攻擊的關鍵 K 線，因此以多方來說周三低點 10650 仍然是防守重點，國際股市方面，今晚是美股的四巫日，也要留意美股出現較大波動。

#類股方面，2330 台積電下周一將進行除權息，加權指數約莫蒸發 69 點，因此先提醒大家週一開盤不要被嚇到，另外今日盤面不少前幾日反彈強勢族群都出現修正或整理，2388 威盛前天大漲，今天帶量跌破周三低點行成套牢區，光學相關 3630 新鉅科今天也出量開高走低，立積在昨天強勢攻擊後今天也是開高走低，6188 廣明昨盤後股東會放出利多，今天同樣開高走低，其實很明顯的短線上類股輪動快速，行情都是一兩天，因此還是在這邊提醒大家盡量不追高同時留意短線風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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