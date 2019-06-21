【日盛投顧】守穩季線 大盤仍有機會創反彈高

◆盤勢分析

1. 週四美股上漲，週五台股開平高震盪，大盤自 11,097 點修正至 10,227 點，回檔 870 點，自 10,227 點反彈起算，前波回檔 870 點的反彈係數 0.5、0.618、0.8 所計算的滿足點分別為 10,662、10,765 及 10,923 點，前兩者已滿足，而週五加權指數最高點 10,840 點續創反彈新高，底點起算反彈 613 點已達反彈係數的 0.7，最低點 10,773 點守穩 5 日線（10,692 點）、季線（10,682 點）、10 日線（10,634 點）、月線（10,515 點）、年線（10,396 點）及半年線（10,349 點），終場指數上漲 18.76 點，漲幅 0.17%，收在 10,803.77 點，成交金額為 1,490.18 億元，大於 5 日均量（1,181 億元）及 20 日均量（1,084 億元）。三大法人合計買超 60.59 億元：外資買超 63.66 億元、投信買超 2.54 億元、自營商賣超 5.61 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為季線（約在 10,680 點）至月線（約在 10,520 點），壓力為 10,900 至 11,000 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（87）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數跌幅 0.18%，收在 136.89 點，週五高點曾攻克季線，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 136 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值（88）位處超買區，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PA、散熱、區塊鏈、遊戲、運動風等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

5G、半導體、鴻海集團、蘋概、PCB、運動風、內需、高殖利率為短線盤面主流

1.5G：世界各國都在拚 5G 商轉，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

2. 半導體：2330 台積電 06/24 將除息，每股配發 8 元股息，IC 設計為半導體的指標次族群，領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、6462 神盾、6533 晶心科、3035 智原、3661 世芯 - KY 等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力。

3. 鴻海集團：2317 鴻海週五召開股東會，郭董卸任鴻海董事長，3682 亞太電慶賀。

4. 蘋概：iPhone 將進入備貨期，供應鏈 3008 大立光、2474 可成等近期也釋放正面的訊息，3406 玉晶光週五亮眼。

5.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠， 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，2313 華通、5439 高技、3044 健鼎週五相對強勢。

6. 系統整合：軟體應用日廣，相關公司股包括 4953 緯軟、2480 敦陽、3029 零壹、3147 大綜等。

7. 運動風：2020 東京奧運有機會帶動運動風潮，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、製鞋 9910 豐泰、9904 寶成、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。

8. 內需：選股方向可朝運輸 / 汽車的 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、2207 和泰車、食品 1215 卜蜂、超商 2912 統一超、5903 全家、環保 8341 日友、綠能 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、營建 2520 冠德、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

9. 高殖利率：開始進入除權息季節，可留意如 6214 精誠、2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑四寶、1101 台泥、1102 亞泥、2501 國建、2204 中華、2707 晶華等。

10. 金融：近期指標包括 5876 上海商銀、2891 中信金、2886 兆豐金、2884 玉山金、2890 永豐金、2887 台新金、2892 第一金、5880 合庫金、5871 中租 - KY 等。