【華冠投顧】盤後分析：熱錢回流，台股再創新高

【大盤解讀】

聯準會雖然還沒降息，但是熱錢已從美國向外流竄，新台幣連日走升，盤中已來到 31 元整數關卡。資金浪潮帶動台股再創新高，持續軋空手、軋空單，連法人也不得不回補庫存。

台股盤中再次改寫前低 10227 以來的新高至 10840，波段已強彈 600 點之多，終場則上漲 18 點收在 10803。成交量方面，尾盤在富時指數調整生效下爆出 338 億元的大量，使是最終為 1488 億元創 5 月底以來新高。

目前頸線壓力落在 10900 附喪，所以指數短期內再漲的空間有限，除非國際間又有大利多，否則將呈現中小型股輪動輪漲格局。中長線來看，由於標普 500 已領先創下歷史新高 (道瓊和那斯達克也相差不遠)，同時台股的週 KD 也即將黃金交叉，故台股大有可能在未來向上攻破 11097 甚至 11270。總之，現在都還是有利多方的態勢，空方難討到便宜。

【操作策略】

由於上櫃指數及電子指數走勢落後大盤，故我認為中小型電子股挾美中衝突和緩以及 Q3 旺季效應下將會出現補漲行情。主流股方面還是看好 5G 相關的散熱模組、PCB 以及網通相關元件，至於低基期的族群方面則可留意工具機、被動元件等漲價題材股的跌深反彈，雖然去年榮景不在，但旺季效應還是會有，有利股價自底部進行彈升。

劉彥良 分析師

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