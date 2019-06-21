【華冠投顧】台股續漲+18點作收但卻收黑K!量能放大到1400億!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、2455 全新、3037 欣興

台股盤勢分析:

回頭是岸

美股四大指數全面大漲下，台北股市早盤上漲 + 32 點開出，可惜只有台積電獨撐大局；11 點過後，獲利賣壓開始殺出，指數一度由紅翻黑，終場小漲 + 18 點作收。

今天台股在美股大漲的激勵下，再度改寫 5/29 10227 點反彈新高，終場也收在 10800 點之上。僅管從技術面來看，加權指數持續呈現『滾量上攻』，感覺 11000 點已經近在眼前；但是從籌碼結構來看，從過去幾個交易日來觀查，盤中的高檔賣壓明顯放大。連續二個交易日，加權指數在外資皆買超 60 幾億下，指數都僅小漲作收；顯示黑手在結算過後，明顯已經站在賣方。

展望下星期，預料在 G20 峰會前夕，外資再加大買超可能不大；因此在高檔『賣壓無邊』下，短線盤勢可望…『回頭是岸』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6668 中揚光、3661 世芯 KY、2461 光群雷、9955 佳龍、2732 六角、4943 康控 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3708 上緯投、2497 怡利電、1541 錩泰、3691 碩禾、2388 威盛、2376 技嘉… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。