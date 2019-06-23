〈鉅亨看世界〉令和寶寶救日本

日本長年以來深受少子化問題困擾，也間接的造成人口結構逐漸趨向高齡化。在經歷過 1971 ~ 1974 年的二戰後第 2 次嬰兒潮後，日本的新生兒數量在基本上就是逐年下滑。而在過去的 3 年間，日本的總和生育率 (TFR) 更是連續出現出生人口未達 100 萬人的情形，而這也是史上未見的現象。

(圖片：Gender Equality Bureau Cabinet Office)

然而就在 2019 年 5 月 1 日，日本邁入了全新的「令和時代」後，事情似乎出現了轉機。有許多的日本父母想要趁著這個時候抱個「令和寶寶」，紛紛加入了「做人」的行列，特別是在平成元年 (1989 年) 出生，現年 30 的日本年輕夫婦們，更是想要為家中增添一名令和元年的新成員。

隨然這樣的熱潮可能如過眼雲煙般稍縱即逝，但是根據日本過去的經驗，在千禧年的 2000 年時，就曾出現「千禧寶寶」熱潮。該年的出生數逾 119 萬人，分別高於 1999 年的近 118 萬人，以及 2001 年的逾 117 萬人。

而就算錯過了今年，在明年也還有 2020 東京奧運的機會，對於促進日本人口數量增加而言，也可說是大好良機。

更有部分的日本地方自治體順水推舟，發放 5 萬日元的紅包給家有新生兒的家庭，希望能夠增加人口紅利。雖然金額不多，但或多或少也成功的營造了話題。

不過在談完正面的話題後，也必須提到目前日本社會正鬧得沸沸揚揚的老後資產問題。

日前日本金融廳在一份報告書中提到，日本老後的資產必須要有 2000 萬日圓才足夠。就這個問題，引發了各界不滿。有人說要 6000 萬日圓才足夠，也有人說現在多數的高齡人口在儲蓄方面完全空白，每天翻開報紙或打開電視，都有新的說法出現。

就有專家提到，在相關問題上，人們可在 3 件事情上著手。

在超過 60 歲之後仍繼續工作，並確實的獲取應得薪資。 就算覺得勉強，也要為退休後的生涯儲備資產。 除了賺錢的能力外，也要具備儲蓄長期資產的能力。

而在第 1、2 項方面，則是需要透過法制化及企業人事部門的協助，在未來才有辦法順利進行。就算政府害怕國民過度反應，不敢貿然實施，企業方面也該率先為了員工著想，進行相關的制度改革。例如延長聘僱上的年齡限制，並在退休金制度上作出轉換，預防員工在老後及退休後，兩袖清風、生活拮据。