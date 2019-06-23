〈觀察〉石英元件廠看上5G需求 預言2021年出現供應缺口

中國大陸工信部在 6 月 6 日向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放 5G 商用執照，等於要在此區域打造全球最大 5G 網路，而新 5G 通訊的建置，也為台零組件供應鏈帶來新的需求，包括晶技 (3042-TW)、希華 (2484-TW) 等，都大力看好後續市場高速成長潛力。

縱然全球 5G 系統可能形成「一個世界、兩個系統」，但中國 2019 年預估將建置 7-9 萬座 5G 通訊基地台，投資金額人民幣 232 億元，3 年內要建置 300 萬座、5 年內建置 600 萬座基地台，打造全球最大 5G 網路，這只是單就基地台建置的市場需求規模的估算數字，隨後建置的 5G 車聯網、物聯網零組件興起需求，包括天線、散熱、石英元件等，將更大幅提升。

石英元件台灣龍頭廠晶技董事長林萬興，更看好後續需求將挺升，石英元件市況在 5G 應用擴大後，2020 年起需求將大幅增加，2021 年更可能出現缺貨現象，最主要在於 5G 設備採用的頻點，與 4G 不同，因此在日系供應鏈並沒有擴廠動作，市況恐重演 2012 年時，全球 3G 通訊升級到 4G 通訊時，石英元件需求大幅走揚的盛況。

晶技的產品面包括石英晶體、石英振盪器、感測器，應用面除基地台、手機、汽車及 PC、網通產品，除看好 5G 通訊帶動基地台建置及手機換機需求，物聯網也是看好的產品項目。

希華在 5G 應用市場持續加強布局，強化市占率提升，去年完成在台高階產品產能擴充 20%，並透過大洋洲策略夥伴 Rakon 的投資合作，已通過全球通訊基地台龍頭認證，陸續有高階 TCXO 產品出貨挹注營收，產品用於供應 5G 基地台建置及衛星定位裝置使用。

此外，對於 5G 通訊應用，台郡 (6269-TW) 看上的不只是軟板天線、通訊模組等手機應用，台郡今年也加速投資 5G 布局，看準 5G 通訊延伸出的車聯網、物聯網應用，透過 5G 高頻、高速連結，未來不僅手機、伺服器、基地台，甚至連家中的聯網電燈產品，都將有新的 5G 天線需求。