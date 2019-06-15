〈鉅亨看世界〉油電混合客機登場

近期油價因國際政治情勢不穩，「電動」交通工具遂成為市場開發的新替代能源，加上近幾年環保意識抬頭，歐洲航空巨頭空中巴士 (Airbus) 於是推出油電混合動力的客機，致力於降低航空業造成的空氣汙染，預計成為世界首款油電混合客機。

據了解空中巴士有意在未來 15 年將其最暢銷的 A320neo 單走道機型升級成油電混合動力能源，這將會是空中巴士近期的一項重大決定。

空中巴士單走道客機 (圖: 彭博)

空中巴士長期以來對油電混合動力保持高度興趣。該公司與西門子合作研發電動引擎多年，公司表示有信心於 2035 年推出油電混合動力的單走道客機，但確切時間仍不確定，必須考慮到市場需求和其競爭對手波音客機。

目前空巴正研究開發新款機翼，使用更多複合材料打造適合油電混合動力的機型，能適合目前擁有更高的分流比率的引擎，預計能提升燃油效率至 20%，此款新機型可望在 2030 年量產。

2017 年勞斯萊斯加入合作，連同西門子、空中巴士三家公司共同開發了一款叫「E-Fan X」的混合動力電動飛機，預計在 2025 年啟用。

西門子與空中巴士研發出此款電動飛機 (圖片: 西門子)

空中巴士表示，他們將從最小的客機開始改裝成油電混合動力飛機，在逐漸往上升級擴大至像是 A321neo 客機，該款機型可以乘載 240 人。

空中巴士一直致力於尋找能取代 A320 系列客機的替代品，該系列於 80 年代後期上線啟用，足以與當時的波音 747 系列競爭。

雖然油電混合動力技術完全成熟，仍需要幾年時間，但空中巴士相信，航空業者可以替油電混合技術做準備，同時公司目標在 2050 年以前，降低公司二氧化碳排放量 75%。

不過這一油電混合新機型問世還得取決於競爭對手波音客機，是否會因應停飛政策，而決定重新設計其客機。