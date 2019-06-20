10檔最值得參加除息的個股

【撰文／張文赫】

華為估計今、明兩年營收減少約 300 億美元，比預期的嚴重，凸顯美國封殺令衝擊大，而美國最快於 7 月 2 日再對剩下價值 3000 億美元的大陸輸美產品，加徵 25％關稅，這意味著 G20 習川會無結果，期限一到，川普將再度發起新一輪關稅大砲，使得近期市場觀望氣氛濃厚，成交量快速萎縮。

6 月底∼8 月是台股除權息的旺季，因為今年下半年消費性電子產品的旺季不旺，美國眾多晶片廠已經下修了下半年的財測，半導體產業復甦的時間遞延，明年 Q1 又是傳統淡季，因此推估可能要到明年 Q2 才會復甦。因此今年的除息行情以沒有貿易戰干擾的非電子成長股為主，填息機率較大，例如 6/14 除息 15.75 元的寶雅 (5904)，6/18 順利填息；而電子股的部分擇要選擇低檔的蘋概股，股價大幅度修正後下檔空間有限，因新 iPhone 還尚未問世，7、8、9 月為零組件出貨旺季，具備營收保護。

新 iPhone 提前拉貨 Q3 有營收保護

華為智慧手機部分，海外銷售量將下修 6 成，甚至更多，其餘品牌將瓜分市場，其中蘋果、三星最有機會拉升市占率。

外資大摩報告指出，新一代 iPhone 啟動拉貨，預估 Q3 新款 iPhone 出貨約 2500 萬支，與去年同期持平，iPhone 單季總出貨則達到 4200 萬支，較 Q2 成長 24％。而從大立光 (3008) 股東會所釋出的 7 月營收比 6 月好的訊息來看，確實蘋概股將進入拉貨潮。

機殼廠可成 (2474) 去年 9 月高點爆跌至今，就是受到上一代 iPhone 的銷量遠遠不如利多，股東會董事長洪水樹終於釋出不錯的訊號，5 月營收 54.65 億，月增 26.56％，毛利率 27％，營益率 15％，雙率均較上月成長 9％，下半年起營運可望逐季走揚，較上半年有顯著成長，Q3 產能利用率預期將回到合理水準，營運明顯跳升，Q4 也會相當不錯。受到貿易戰外部環境的影響，近期股價最低來到 182 元，但馬上回到月線之上，現金股息 12 元，淨值 201 元，殖利率達 5.5％，只要有回測接近 200 元淨值鐵板區附近可以低接。

文創、遊戲不受貿易戰影響

聽音樂、玩遊戲已經是生活中的一部分，這一點都不受到美中貿易戰的影響，是安全的避風港。遊戲股王鈊象 (3293) 今年成長力道強勁，5 月營收 3.9 億，優於預期，主要因為產品組合比重調整，商用遊戲重心將擺在大陸、美國、東南亞等市場，並推出《機甲英雄 2》、《巨獸浩劫 2》、《極速賽車 5》等產品，網路遊戲則將針對既有產品優化。由於商用遊戲機有別於去年缺乏新品，今年推出《巨獸浩劫 2》、《機甲英雄 2》、《極速賽車 5》等新機種，可望帶來一波原有客戶的新機採購潮。自製遊戲方面計畫推出《女王 3》，並持續增加《金猴爺》、《明星三缺一》及《滿貫大亨》等既有遊戲之內容。鈊象去年開始將旗下重點遊戲包括《金猴爺》遊戲與美國軟體大廠 SAS 攜手合作導入 AI 技術，透過幫用戶貼標籤、分眾化，達到精準推薦、提高付費比，而《明星三缺一》Q2 與 SAS 攜手合作導入 AI 技術，之後包括《金虎爺》也會陸續導入。鈊象今年以來大漲 52.1％，短線預到前高 322 元的壓力，今年估 EPS 18 元，比去年成長 50％，未來要突破的機會很大，現金股息 11 元，殖利率 3.6％，外資、投信買超。

來源：《萬寶週刊》 1338 期

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