【富蘭克林】聯準會釋出降息風向 增持債券及防禦資產，股市回歸基本面行情

6/18~19 聯準會利率會議釋放降息風向，六月會議如市場預期維持聯邦基金利率於 2.25%~2.5% 不變，然而，會後聲明不再提耐心一詞，鑒於經濟前景面臨的不確定性增加且通膨壓力低迷，委員會將密切關注最新訊息對經濟前景的影響並採取適當措施來維持經濟擴張。根據聯準會官員最新預測，2019 年基準利率中位數雖維持不變，但利率點陣圖分布明顯下移，17 位聯準會官員中有八位預估維持現行利率不變，一位預期將升息一碼，但有八位預計今年將降息 1 至 2 碼，聯準會態度偏鴿推升降息預期，帶動 6/19 史坦普 500 指數上漲 0.30%，逼近歷史新高，而美國十年期公債殖利率下滑，6/20 開盤一度跌破 2%，為 2016 年 11 月來首見，美元指數滑落 0.53%，推升摩根大通新興貨幣指數上揚 0.5%(彭博資訊，6/19)。

富蘭克林證券投顧表示，因經濟前景面臨不確定性，聯準會最新聲明為未來降息鋪路，但聯準會對整體美國經濟展望維持正向，今、明年經濟成長率預期仍有 2% 左右，預期未來若聯準會展開降息循環，類似 1995 年與 1998 年的預防性降息 (insurance cut) 的機率較高，跟 2001 年或 2007 年為了因應潛在危機或經濟衰退的降息環境大不相同。

富蘭克林證券投顧表示，展望下半年，中美貿易協商談判仍是主導全球景氣週期與金融市場走向的最大變數，基本情境為 G20 會議兩國領導人同意持續協商、暫緩對 3,000 億美元產品加徵關稅，風險性資產可望延續漲勢，但若 G20 結果不如預期，股市失望性賣壓難免。預期中美協商過程仍將顛簸，因應市場多變難測的波動環境，建議現階段仍應增持債券及平衡型等防禦資產，債市首選側重新興市場的全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，擔心匯率波動者可佈局美元計價債券為主的伊斯蘭債券型基金，股市建議採逢震盪加碼與定期定額策略介入，新興股市首選側重內需消費題材的亞洲中小型股票型基金，美國資產可透過具備內需、高股利與景氣防禦特性的公用事業類股或股債多元配置的美國平衡型基金佈局。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜．德賽 (6/19) 表示，聯準會 6/19 試圖安撫市場，但可以預期的是市場會要求更多，今日會議後，聯準會七月貨幣政策會議可能性已經更接近降息，我預期聯準會今年將不會有升息的機會，基本情境轉為預期聯準會今年的貨幣政策將維持按兵不動。但令人擔心的是聯準會的降息舉措是受到市場大跌的壓力而非經濟惡化的推動，而這也將加劇部分資產的金融泡沫和價格扭曲。

伊斯蘭債券基金：受海外局勢干擾輕，具低波動及低相關性優勢

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗指出，伊斯蘭債係指符合伊斯蘭教律所發行的債券，目前全球較流通的伊斯蘭債券主要為中東和亞洲伊斯蘭國家所發行的美元計價債券，因受到全球景氣起伏的影響低，對於擔心地緣政治風險和中美貿易衝突的投資人而言，伊斯蘭債券提供具防禦力又具穩定性的投資選項。伊斯蘭債波動風險低於傳統的全球債券，而且具備與其他資產低相關性的特質，可豐富投資組合的多樣化，追蹤過去十年道瓊伊斯蘭債券指數，與新興國家美元主權債、全球公債、全球高收益債、新興國家當地債指數的相關係數介於 0.37~0.21，相關程度不到四成(彭博，除道瓊伊斯蘭債指數外，其餘均為 ICE 美銀美林債券指數，取過去十年週報酬率之相關性，截至 2019/5/31)。

亞洲中小型股：參與亞洲當地內需市場商機

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，市場投資人對於中國總體經濟環境的過度擔憂，導致許多小型股評價水準遭到壓抑，然而，相較於大型企業與全球經濟連動性高，小型企業常常是由本國市場需求、人口結構、當地改革契機等因素來帶動成長，看好亞洲區域的財富成長將帶動消費升級、進而為小型股帶來成長動能，尤其看好中國及印度小型股，透過民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技、金融深化五大趨勢主題投資，掌握新興亞洲經濟體內需消費提升所帶來的投資機會。

美國資產：納入防禦配置，降低波動度

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，2018 年中基金拉高固定收益產品等防禦型資產比重，因而在 2018 年第四季股市大跌時展現抗震力。未來考量美國景氣雖仍在溫和復甦軌道上，但貿易爭端等因素對於市場的不確定性仍將有著影響，團隊將檢視企業整體資本結構，考慮股票、債券與可轉債等各類投資機會，靈活資產佈局，追求潛在收益同時降低投資風險。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利表示，電力、瓦斯、自來水均為生活必需品，需求較不受景氣變化牽動，且公用事業類股營運表現平穩、股利配發穩定性高，且無中國營收曝險、不受美中貿易戰的直接影響，在高波動環境下有望吸引穩健資金流入。富蘭克林證券投顧表示，目前公用事業類股預估本益比處於過去五年區間上緣，仍需慎防獲利了結賣壓，然而，公用事業具備內需導向、景氣防禦、高股利及低連動優勢，建議投資人逢回分批佈局公用事業型基金，作為防禦配置。

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