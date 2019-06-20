【富蘭克林投顧】政策利多與貿易衝突變數中，尋找新興市場投資機會

儘管 5 月份因美中貿易緊張局勢再起、新興市場回檔修正，然相較於去年市場面臨資金緊縮壓力，今年主要央行政策更為寬鬆，除了更多的聯準會官員支持今年採取降息行動、強化降息預期外，歐洲央行總裁也暗示可能進一步寬鬆政策，中國官方更持續祭出刺激政策，另印度、俄羅斯等新興國家也轉向降息，資金寬鬆與政策利多及評價面優勢均有利新興市場表現。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，儘管美國加徵關稅確實影響許多中國製造商，部分企業已將產線移往其他國家，然而相較於 10 年前中國 GDP 有超過 65% 來自於出口貿易，現在已降到約 1/3，目前中國主要成長動能來自於創新、科技與消費，若中國經濟再平衡有所成效，我們認為中國未來仍是新興市場成長的動力，然而在成長放緩與經濟轉型的過程中，企業間贏家與輸家的差距將會拉大，此亦為主動型投資人的機會。

新興市場是個具備多元機會與成長性的區域，雖然美中貿易戰的發展充滿變數，但個別國家與產業受到美中貿易戰的衝擊大不相同，投資人也在其中尋找較不受影響、甚至可能獲益的標的，近期俄羅斯股市表現相對強勁，伽坦 ‧ 賽加爾表示，俄羅斯仍是全球最被低估的市場之一，許多國際投資機構因為經濟制裁而避免佈局俄羅斯，然而我們觀察到許多俄羅斯企業已採取各種措施來因應西方經濟制裁，目前企業與經濟體質改善、企業治理提升，此外，俄企因為在獲取西方科技受限，也刺激部分企業發展出俄羅斯本國的生態系，無論在科技、金融、能源、原物料與消費相關產業，俄羅斯都有優質且相對便宜的投資標的。

除了既有的新興市場外，MSCI 將沙烏地阿拉伯納入 MSCI 新興市場指數、並將阿根廷由邊境市場改分類至新興市場的半年度調整也增加了邊境市場的能見度與地位，富蘭克林坦伯頓邊境市場基金經理人大衛 ‧ 海格蘭德指出，MSCI 權重調整提升了中東地區的投資重要性，此外，我們也將目光投向了非洲地區，我們看好非洲長期成長動能，包含人口結構、技術創新與海外資金投資，儘管許多投資人認為南非是非洲唯一重要的市場，但我們認為肯亞和奈及利亞等其他國家也可望提供更令人興奮的長期投資機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，MSCI 新興市場指數多數為中大型企業，市值小於 50 美元的股票僅佔 12%，多數投資人較易忽視新興市場以及亞洲小型股的投資機會，但新興市場小型股實則具備多元機會，與成熟市場連動性低且成長潛力高，其中我們特別看好亞洲小型股的機會，預期亞洲區域的財富成長將帶動消費升級，有利於帶動亞洲小型股成長。

資料來源：理柏資訊，環球分類，台幣計價截至 2019/5/31，新興國家基金採 A 股年配息型股份 (美元)，其他均採 A 股累積型股份 (美元)，波動風險為過去三年台幣月報酬率的標準差 (年化) ；基金過去績效不代表未來績效之保證。

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