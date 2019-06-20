10年期美債殖利率跌破2%關卡 2016年11月後首次

在美國聯準會在 6 月政策聲明中鴿聲高唱之後，基準 10 年期美債殖利率週三 (19 日) 跌破 2% 的心理關卡，是自 2016 年 11 月以來首次。

儘管 Fed 本次會議中並未行動，但已經有愈來愈多官員偏向在年底前降息，而在發布的聲明中，也刪除了「耐心」一詞，加上承認目前通膨小於 2% 的目標水準，均被市場解讀為即將降息的信號。

美東時間週三晚間 8 點 28 分左右，10 年期美債殖利率來到 1.992%，是自 2016 年 11 月以來首次跌落 2% 下方。2 年期美債殖利率掉到 1.7168%，則是 2017 年以來最低。

10 年期美債殖利率跌破 2%(圖表取自 CNBC)

由點陣圖來看，聯準會官員對未來走向顯得分歧，對年底前維持利率或降息立場分明，有 7 名成員預測到今年底之前有 2 次降息。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後記者會指出，本次政策討論著重於對不確定環境的適當反應，許多與會人士認為，當前環境增強了寬鬆政策的可能性。

根據芝加哥商品交易所 FedWatch 工具，交易員現在定價 7 月降息的可能性超過 80%，到 9 月再一次降息的機率超過 70%。

RBC 固定收益策略師 Tom Garretson 表示，這次決策符合市場所想的，有 8 位官員認為今年將會降息。而影響決策的主要原因來自通膨，如果看 GDP 預測的話，對 2020 年的成長反而由 1.9% 升到 2%，即使官員擔心關稅，也沒有把它納入預測中。

貝萊德 (BlackRock Inc.) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，隨著全球經濟增長信心和全球通膨預期下降，對企業債及高質量主權債務的需求，將繼續帶來殖利率下滑。