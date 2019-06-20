微軟市值破兆！多頭分析師：基於2大理由 還能再上攻

微軟 (MSFT-US) 股價盤旋在史上高點，市值已高於 1 兆美元，領先亞馬遜 (AMZN-US) 約莫 700 億美元，為全球市值最大企業，但分析師認為，目前仍有理由相信微軟還有上漲空間。

德意志銀行分析師 Karl Keirstead 週三重申他對微軟的買進評級，且將目標價自 145 美元調升至 155 美元 (若按此股價，微軟市值達 1.2 兆美元)。

該分析師指出，微軟正受益於「強勁的業務基調」和「自基礎設施支出週期衰退的商務科技產業，轉向國防軟體股」這兩大因素。

Keirstead 研究報告指出，他在與 2 家微軟事業財務長會談時，均無提及商務需求有任何變化或弱化，「微軟並非對任何廣泛支出衰退免疫，而是目前還沒有任何實質上的感受，且任何衝擊尚算有限，很大程度讓 2019 年出現的各種產品週期抵銷掉了。」

Keirstead 提到 Office 365 同捆套件中，微軟最主力作品為何，微軟高層表示，公司目前最聚焦企業協作工具 Teams，其競爭對手是週四預計上市的新創公司 Slack。

Slack 公司預計本週四上市

Keirstead 報告指出，「微軟似乎採用低價策略，再利用與現有採購管理者得良好關係、強大政策和資安功能，以及更好地整合微軟廣泛套件... 這些優勢來對抗純協作軟體競爭對手，因為這個競爭對手的用戶採用率領先，且有易於部署之優點。」

Keirstead 總結，微軟高管「仍相當看好微軟基本面和股票。」

微軟週三收高 0.39% 至 135.69 美元。