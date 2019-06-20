三分鐘掌握 Fed 決策：暗示未來降息、下修通膨速度、鮑爾任期與臉書加密

美東時間週三 (19 日) 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後，公布聯準會最新利率決策，一如預期維持利率政策不變。



聯準會本輪政策會議中，以 9：1 的投票結果維持基準的聯邦資金利率不變，介於 2.25% 至 2.5% 的目標區間，但聯準會貨幣政策態度已從保持耐心 (Patient) 轉變為酌情採取行動 (Act as appropriate)，令市場對未來降息的預期升溫。

根據週三 FOMC 會議結束後發布的最新利率政策與新聞發布會，重點摘錄整理如下：

重點一：通膨預期

全年 GDP 增長預計仍為 2.1%，考量到勞動力市場依然強勁，失業率維持 50 年低點 (3.6%)，預測總體通膨率將以 1.5% 的速度放緩，低於三月預測的 1.8%。

聯準會聲明內容顯示，經濟活動從先前的「穩健」轉以「溫和」速度增長，由於 FOMC 成員意識到，美國經濟最近出現放緩跡象，如 5 月非農就業數據大幅減少，因此下調通膨速度預期。

重點二：利率點陣圖

按照釋出的點陣圖顯示，Fed 預期 2020 年才會降息，今年不升不降。

聯準會最新利率點陣圖。(圖片：FOMC)

然而，本輪投票出現明顯的分歧，根據最新的季度預測，17 位投票成員中，有 8 位預期在年底前降息，而另 8 位沒有變化，出現一位預測會升息。

重點三：本輪會議贊成「今年不降息」的原因

週二新聞發布會之前，市場預期今年有三次降息，白宮傳出考慮將鮑爾降級為理事，美國總統川普持續給 Fed 主席鮑爾施壓，稱讓我們等著看他的表現吧！暗示希望鮑爾宣布降息。

鮑爾強調，未來降息將會基於多項經濟數據的綜合考量結果，如消費與就業數據，並不會考量單一事件 (如美中達成貿易協議) 來做出反應。

鮑爾表示，委員會希望等待，看看最近出現的 (貿易) 緊張局勢是否會在寬鬆貨幣政策之前解決。

重點四：今年降息仍有機會嗎？

鮑爾透露，即便是那些贊成利率維持不變的成員也同意，自 5 月份利率會議以來，更寬鬆利率的條件已增強，但利率政策的焦點在於對不確定的經濟環境做出適當反應。

鮑爾強調，極有可能的情況下，如全球經濟增長放緩、持續低於 2% 的目標通膨，以及美國及其貿易夥伴 (尤其是中國) 的關稅影響下，降息的舉措才會是合適的。

鮑爾稱：「我們認為最好能夠清楚地了解事情...... 如果合適，我們將盡快採取行動，並使用我們的工具來維持擴張。」

重點五：鮑爾打算做滿四年

美國總統川普持續給 Fed 主席鮑爾施壓，白宮昨日亦傳出考慮將鮑爾降級為理事，面對降級可能性，鮑爾回應：「法律明確規定我有四年任期，而且我打算服務至任期屆滿。」

鮑爾拒絕直接評論川普對聯準會的公開批評，鮑爾回應：「聯準會堅定地致力履行其使命，並且全然獨立於政治之外是一個重要的制度，為經濟和國家提供了良好的服務。

重點五：聯準會對臉書推加密貨幣的回應

臉書近期宣佈了新數位貨幣「天秤座 (Libra)」計畫，鮑爾稱，這有潛在的好處，也存在潛在的風險，特別是對一種可能具有大規模應用前景的貨幣而言。

近期美國國會議員呼籲臉書停止該項計劃，鮑爾則回應，聯準會金融科技方面一直與各種金融企業會談，全球監管單位已對臉書進行了相當廣泛的監管調查，當然包括聯準會。

週三聯準會未來可能降息的消息傳出後，台北時間週四 (20 日) 上午 2 時 50 分許，美國 2 年期公債殖利率跳水逾 4%，暫報 1.792；美元下挫；美股道瓊應聲上漲 52 點左右。