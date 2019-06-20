華為孟晚舟案細節大公開 任正非：美銀行知道發生什麼事！

華為 CEO 任正非週三 (19 日) 首度公開曝光孟晚舟案細節，他表示美國銀行完全瞭解華為業務的性質和活動。

美國司法部今年一月底正式起訴華為財務長孟晚舟與華為多家子公司，指控其涉嫌電匯詐騙、詐欺銀行、妨礙司法公正、洗錢，與受制裁伊朗進行業務。

美國政府聲稱，孟晚舟向匯豐銀行、與其他銀行謊稱華為與伊朗非官方子公司 Skycom 的關係，以獲得銀行服務，但華為和孟強烈對此否認有不當行為。

美國司法部起訴華為財務長孟晚舟與華為多家子公司。(圖片：AFP)

華為 CEO 任正非週三 (19 日) 接受外媒採訪時，首度公開回應孟晚舟案細節，他表示應該讓事實攤在陽光下，華為子公司持續透過美國銀行進行交易，這些美國銀行完全了解所有的商業活動 (的正當性)。

任正非拋出線索稱：「我的女兒孟晚舟曾在一家咖啡館和一些美國銀行員對話，我們必須和那些人談談。」他表示如果事實公開並在呈堂於法庭之上，案情將非常明確。

美國司法部今年一月發表聲明，當局正式對華為涉及兩起主要案件提起刑事訴訟。23 項的刑事指控中有 13 項主要是針對華為財務長孟晚舟與 3 家華為子公司，罪名包括電匯詐騙、詐欺銀行、妨礙司法公正、洗錢，與受制裁伊朗進行業務。

另外 10 項則是針對 Skycom Technologies 和 Huawei Device USA Inc 等華為 2 家子公司涉嫌竊取跨國電信公司 T-Mobile 的 Tappy 機器人商業機密、違反保密協議、盜用 T-Mobile 電信技術製造智慧型手機。