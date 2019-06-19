【華冠投顧】鴻海，回測頸線之後持續彈升；後市，將上看這個區間！

周二，美國總統川普宣佈，他將在 06/28 於日本大阪舉行的 G20 峰會期間，就雙邊貿易關係與習近平再度進行深入的溝通。這也為美、中兩國再度重啟貿易談判，開啟了一扇門。這令人振奮的消息使得周二美股再度上漲，終場道瓊指數上漲 353 點，漲幅 + 1.35%。川普表示，我們希望中、美經貿合作，希望雙方盡早得出解決的方案，我想全世界都希望看到美、中雙方達成協議。

但先前，中方曾向國內民眾宣布，對於貿易問題已有打長久戰的? 備了！因此，此趟川習會，預估頂多也只能達成某種程度的協議而已，或是為雙方再次重回談判桌而預先做準備。

另外，中國最高領導人間隔了 14 年，將再度的平壤行；習近平將於 06/20 訪問朝鮮二天。而這個時間點，也正是在習近平參加 G20 峰會之前的一周時間。此行會是跟川習會有關？是去跟金正恩請益？這頗耐人尋味。

另外本周焦點，在 06/20 臺北時間淩晨 02：00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，續鎖定。

大盤今日如預期的出現大彈升！依據 06/10 之述『依據型態將往上方初步目標 10722-10926 之區間，更上一層樓。』今日最高來到 10778，果真再度上攻進入該區間。後市，仍依據此區間為參考依據。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師