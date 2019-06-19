【華冠投顧】一通推特台股大漲 外資狂買179億!

2019.06.19 盤後分析

#大盤短評：多方防守看 06/19 低點 10650。

#盤勢分析

美股在川普昨晚的一通推特後大漲，台股今天也爆出 1400 億元量能大漲 208 點，今天的強勢紅 K 穩穩的變成一根關鍵 K 線，因此接下來短線防守點直接上移到今天低點 10650，不破都持續偏多看待，當然川習會見面讓市場有預期貿易協議往樂觀方向解讀，但近期要先留意的是 FED 聯準會會議是否能符合市場的降息預期，同時 G20 後的川習會持續是影響盤面的重要因素。

#類股方面，指數大漲，2330 台積電就貢獻超過 70 點，反彈以華為概念股相關較為強勢，3037 欣興收漲停、3034 聯詠收漲 6.21%、3081 聯亞收漲 6.56%，銅箔基板相關的 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿也都有 4% 以上的漲幅，而外資今天大買 179 億元這個部份也需要注意，通常外資大買超，若非波段起漲，就可能要見高了，因此今天低點 10650 將會是非常重要的觀察點位。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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