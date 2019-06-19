【華冠投顧】台股長紅大漲+208點!如預期拉高結算!後勢反彈變回升嗎?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、4994 傳奇、3037 欣興

台股盤勢分析:

壓力區

中、美貿易戰有解，台北股市早盤大漲 + 83 點開出，在類股齊揚下；加權指數一路震盪走高，終場大漲 + 208 點作收，收在 10775 點，成交量 1411 億。

台股『拉高結算』… 看到今天加權指數大漲 + 208 點的表現，相信好朋友們沒有意外；武傑從上星期五到昨天，每天都只跟投資朋友說：『看法不變』!! 也許有人會說：『那是川習即將會面』，導致台股『拉高結算』。如果只是這樣… 看看台股今天漲幅近 + 2%，漲幅只輸給因為『反送中』暴跌的香港。所以看待今天的帶量長紅，建議投資朋友就中性看待；我們先前說過… 本波的強彈，處於『找尋箱頂』的結構，所以當量能放大至 1300 億，就要留意指數的『壓力區』。因此，就算明天還有 fed 可能降息等利多；但是季線之上賣壓放大也是事實。所以下半周我們先不預測短線轉折，留意黑手面對『壓力區』的態度才是真的!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3149 正達、3037 欣興、2461 光群雷、2376 技嘉、6278 台表科、8046 南電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6131 悠克、4726 永昕、1541 錩泰、8044 網家、1464 得力… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。