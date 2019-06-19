波音傳捷報！獲200架737 MAX訂單

美國航太產業巨擘波音公司 (BA-US)，在此屆巴黎航空展的第二天，業績終於破蛋。總部設在英國倫敦的國際航空集團 (International Consolidated Airlines Group，IAG)，在週二 (18 日) 於巴黎航空展上簽下了一份意向書，訂購了 200 架波音 737 MAX 客機。這也是波音 737 MAX 在二次的墜機事件，導致在 2019 年 3 月於全球停飛後，首次有航空公司向波音下訂單。

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根據業者所發表的資料，這筆訂單金額高達 240 億美元。飛機交期則預定在 2023 年至 2027 年之間。

IAG 簽署了訂購意向書，的確讓波音吃了一劑定心丸，也讓波音的股價在當天飆升了 5.4%，收在 373.96 美元。不但領漲道瓊指數，也創下 2019 年 1 月 30 日之後，近五個月來的最大漲幅。

不過在 IAG 及波音雙方達成最終協議前，波音還並不打算將架數列入每月的訂單帳上。

自從 737 MAX 在二次的空難中，造成了 346 人罹難，航空當局就下令該款客機在全球停飛。除了波音一直持續著軟體的修正，航空公司們也都在等待禁令的解除。

IAG 的 Willie Walsh CEO 原本是 737 的機師，在他親身操駕過經軟體修正的飛行模擬器後表示，他覺得 737 MAX「是可以信賴的」。

「我們對波音公司充滿信心，也希望在今後幾個月內能收到監管單位的核准，讓飛機可以成功重啟服務」Willie Walsh 補充說道。

737 MAX 是波音銷量最佳的機種，然而在事故後，不僅造成波音在產量方面放緩，並於停飛後停止交機。