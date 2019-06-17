空巴再下一城 傳將取得約100架飛機訂單

根據彭博報導，知情人士透露，歐洲航太產業巨擘空中巴士 (Airbus)(AIR-FR)，可望從飛機租賃業者「Air Lease」(AL-US) 手中，取得約 100 架的飛機訂單。

(圖片：Investing.com)

這 100 架飛機訂單的機型，很有可能是空中巴士剛在 6 月 17 日巴黎航空展上發表的 A321XLR 機型，以及單通道的 A220 機型 (原為加拿大龐巴迪的 C 系列客機)。

一位匿名的消息人士指出，這項交易將於 17 日的巴黎航空展中對外公布。而在金額方面，假設 Air Lease 在 A321XLR 及 A220 的採購數量上平均購買，以 A321 的目錄價格 1 億 2950 萬美元，和機體較小之 A220 的最高售價 9150 美元來計算，這筆訂單的金額，將高達 110 億美元。

空中巴士與 Air Lease 雙方，在面對彭博的詢問時，則是都未作出回應。

空中巴士的遠程客機 A321XLR，原被稱為 A321neo。這架雙噴射引擎客機，其最大起飛重量達到 101 公噸，飛行距離達 4700 海里；而現行的 A321LR 的最大起飛重量則為 97 公噸，飛行距離為 4000 海里。

和現行款 A321LR 相比，由於 A321XLR 配備了一個更大的永久性後部中央油箱，使得這款新型客機可以裝載更多燃料，也提供了更遠的連續飛航距離。也將在新航線的開拓上，創造出更多的可能性。例如從印度直飛歐洲，或是從中國直飛澳洲等等。

空中巴士宣稱，A321XLR 在燃油效率上，較過去機種減少約 30% 的燃料消耗。

此外，A321XLR 在設計上的變更極少，也讓機師和工作人員們可以在最短的時間內適應這款新的客機。