台北‧06月18日 交易日 代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率% 2702 華園 106 1359 7.80 00633L富邦上証正2 789 17069 4.62 2231 為升 7 233 3.01 4141 龍燈-KY 4 139 2.88 00637L元大滬深300正2 2347 87395 2.69 00655L國泰中國A50正2 137 5882 2.33 4566 時碩工業 3 136 2.21 1439 中和 1 47 2.13 00651RFH香港反1 6 324 1.85 2377 微星 98 6855 1.43 2338 光罩 23 1696 1.36 2509 全坤建 1 83 1.20 2483 百容 1 91 1.10 6477 安集 1 98 1.02 00634R富邦上証反1 16 1577 1.01 8215 明基材 12 1345 0.89 2455 全新 11 1278 0.86 6269 台郡 12 1463 0.82 1598 岱宇 2 245 0.82 8163 達方 34 4195 0.81 5525 順天 27 3425 0.79 9958 世紀鋼 9 1151 0.78 6191 精成科 15 1992 0.75 6533 晶心科 4 548 0.73 2425 承啟 33 4615 0.72 3019 亞光 24 4028 0.60 2478 大毅 11 1884 0.58 4306 炎洲 2 348 0.58 6172 互億 5 942 0.53 2402 毅嘉 1 190 0.53
[表八7]台灣集中市場資券相抵比率前30名
鉅亨台北資料中心
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