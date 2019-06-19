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[表八7]台灣集中市場資券相抵比率前30名

台北‧06月18日 交易日  
  
代碼  股票名稱  資券相抵  成交張數   比率%  
2702  華園           106      1359    7.80  
00633L富邦上証正2       789     17069    4.62  
2231  為升             7       233    3.01  
4141  龍燈-KY          4       139    2.88  
00637L元大滬深300正2      2347     87395    2.69  
00655L國泰中國A50正2       137      5882    2.33  
4566  時碩工業         3       136    2.21  
1439  中和             1        47    2.13  
00651RFH香港反1         6       324    1.85  
2377  微星            98      6855    1.43  
2338  光罩            23      1696    1.36  
2509  全坤建           1        83    1.20  
2483  百容             1        91    1.10  
6477  安集             1        98    1.02  
00634R富邦上証反1        16      1577    1.01  
8215  明基材          12      1345    0.89  
2455  全新            11      1278    0.86  
6269  台郡            12      1463    0.82  
1598  岱宇             2       245    0.82  
8163  達方            34      4195    0.81  
5525  順天            27      3425    0.79  
9958  世紀鋼           9      1151    0.78  
6191  精成科          15      1992    0.75  
6533  晶心科           4       548    0.73  
2425  承啟            33      4615    0.72  
3019  亞光            24      4028    0.60  
2478  大毅            11      1884    0.58  
4306  炎洲             2       348    0.58  
6172  互億             5       942    0.53  
2402  毅嘉             1       190    0.53
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