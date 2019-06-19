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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧06月18日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24183      5027   481.06  
00729R 臚@金工業30反1        2787       598   466.05  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15206      4973   305.77  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19816      7466   265.42  
00702  泰標普低波高息       13201      5188   254.45  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16743      8847   189.25  
0058   富邦發達              7412      4196   176.64  
00735  國泰臺韓科技          8331      6789   122.71  
0051   元大中型100          10896      9500   114.69  
00757  統一FANG+             8934      7994   111.76  
00681R 元大美債20反1         5993      6094    98.34  
0054   元大台商50           10249     10624    96.47  
0055   元大MSCI金融         33796     37154    90.96  
00707R 元大S&P日圓反1        3762      4355    86.38  
008201 BP上證50              1334      1549    86.12  
00714  益道瓊美國地產        4648      5567    83.49  
00649  FH香港                4297      5272    81.51  
00763U 國票道瓊銅            2359      3065    76.97  
00663L 禤齠O灣加權正2        3155      4309    73.22  
006206 元大上證50          101731    139278    73.04  
0053   元大電子              4361      6488    67.22  
006207 FH滬深               63914     96892    65.96  
00752  中信中國50            7281     12216    59.60  
00736  國泰新興市場          4605      7727    59.60  
0061   元大寶滬深          204036    343616    59.38
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