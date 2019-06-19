美林：投資人最愛「美債」 比科技股還熱門

根據美銀美林最新調查，專業投資人正搶著擠進美債市場，讓美債成為最大熱門標的，比科技股更獲青睞。

美銀美林統計，上周專業投資人最偏好的投資標的榜單，「美債」榮登冠軍寶座 (佔 27%)，在睽違了 6 年後，重新登上第 1 名，擠下長紅的「科技股」，屈居第 2 (佔 26%)，第 3 名則為美元 (佔 18%)，其次是放空歐股 (佔 9%)。

這項調查統計 6 月 7 日至 13 日之間，179 位專業投資者的投資偏好。

這樣的調查結果，反映了投資人在美墨達成協議之後，轉向對貿易戰將引發經濟放緩的擔憂。同時，市場期待，周三 (19 日) Fed 召開為期兩天的 FOMC 後，將釋放更多鴿派訊息，本周 10 年期公債殖利率也一度觸及 2.016% 的兩年新低。

儘管科技股仍是投資人熱愛的標的，不過整體而言，對企業獲利的展望轉趨保守。隨著財報季的接近，投資人認為未來 1 年企業獲利將惡化，對淨利展望的下修幅度高達 41%，這單月的下修幅度，也創下調查開始以來，23 年裡的最高紀錄。

在資產配置方面，「現金為王」的意識也開始出現。統計投資人配置現金的比重，大幅提高至 5.6%，創近 8 年新高。上一次投資人提高現金比重，是在美債出現債務上限危機的時候。

在經濟前景看法上，預期景氣將反轉下降的比例，創紀錄的高達 46%，而 50% 的投資人則認為未來 12 個月經濟不會明顯疲弱。

美銀美林首席投資策略長 Michael Hartnett 表示，這樣悲觀的看法，是 2008 年金融海嘯以來首見。對於貿易戰的擔憂，以及經濟下行風險，持續驅使投資人躲避風險。