鮑爾恐遭降職！？ 川普：看他在FOMC的表現

在 FOMC 舉行利率會議之前，川普持續給 Fed 主席鮑爾施加壓力。美國時間周二 (18 日)，彭博社報導指出，白宮曾在今年二月考慮將現任聯準會主席鮑爾降為理事。

對此消息，川普表示：「讓我們等著看他的表現吧 」，市場分析，川普是在暗示希望鮑爾在本周的利率會議上，宣布降息。

而白宮經濟顧問 Larry Kudlow 則拒絕證實或否認彭博社報導。但他表示川普目前沒有考慮改變鮑爾職位。

近期，川普不斷向鮑爾施壓，要求 Fed 不要升息，並宣稱歐元的低利率已為歐盟帶來比美國還好的優勢。

川普愛攻擊 Fed 也不是新鮮事，過去川普不斷指出 Fed 在 2017 年～2018 年間的七次升息已阻礙美國的經濟成長。

FOMC 將於美東時間周三下午 2 點做出利率決定，市場預估 Fed 不會有任何政策調整，但投資人希望 Fed 能釋出在 7 月份降息的訊號。而鮑爾將在這次利率決策會議後舉行記者會。

6 月份美股出現反彈的一部分原因是投資人預期 Fed 將放鬆貨幣政策立場。截至周二收盤，S&P 500、道瓊工業指數，及 Nasdaq 均在 6 月份漲幅超過 6%。而芝加哥商品交易所的 Fed Watch 顯示，交易員認為 Fed 將在 7 月份降息的可能性超過 80%。

圖: 東方財富網, S&P 500 月線走勢

此外，川普也對歐洲央行貨幣政策有所不滿。美國時間周二時（18 日），川普猛烈抨擊歐洲央行總裁德拉吉。因德拉吉表示對歐洲實施更多的貨幣刺激政策抱持開放態度，而此舉可能將使歐元貶值。