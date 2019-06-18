台灣租稅負擔率19.3% OECD國家排名次低

財政部統計，2017 年台灣社會安全捐占 GDP 比重約 6.5%，加上賦稅收入後合計整體租稅負擔率約 19.3%，在經濟合作暨發展組織 (OECD) 國家中排名次低，僅次墨西哥。

社會安全捐的編纂內容主要以 OECD 的稅收分類為主，內容涵蓋勞工保險、公教人員保險、全民健保、國民年金險、就業保險、勞退新舊制與私校教職員撫卹離職資遣儲金等，合計共 11 項保險與退休基金。

財政部官員表示，目前社會安全捐的 11 個項目中，以全民健保 4010 億元、占比 35% 最高，其次分別為勞工保險與勞退基金，比重分別為 26%、15.6%，三者合計比重超過 77%。

根據財政部統計，從 2006 年以來，受到社會福利保險費率調整影響，推升社會安全捐規模逐年成長，從 2016 年 6555 億元增加至 1.13 兆，11 年來共增加 4767 億元，增幅高達 73%。

進一步觀察前三項保險規模，其中又以勞工保險與新制勞退基金這 11 年來增幅高於整體平均，其中勞工保險增幅高達 1.3 倍最多。

官員表示，主要與勞保費率增加與基本工資逐年調升有關，其中勞保費率從 2006 年的 5.5% 提高至 9.5%，基本工資也從 2006 年的 15840 元提高至 21009 元；至於新制勞退基金則因提繳金額與人數增加而成長，舊致則因 2016 年勞基法修正，強制雇主須提撥補足退休準備金差額，進而推升增幅成長。

在景氣復甦帶動下，使得我國賦稅收入逐年增加，其中 2016 年租稅負擔率達 19.9% 創下近年新高，2017 年則微幅降至 19.3%。

官員表示，加計社會安全捐後與歐美國家租稅負擔率平均約 3 到 4 成相比，我國租稅負擔率仍不到 2 成，仍是 OECD 中相對較低的國家。