〈財政部端午記者會〉強化資本適足率 土銀規劃明年現金增資150億元

為提高資本適足率，由財政部百分之百持股的土地銀行擬於明 (2020) 年辦理 150 億現金增資，財政部長蘇建榮表示，對土銀提交的增資預算計畫，財政部原則上同意，但編列預算還需經行政院核定並經立院同意，才能正式定案。

土地銀行近幾年因無法現金資增，近三年只能靠盈餘轉增資的方式擴充資本額，但每年盈餘轉增資額度頂多 20~30 億元可謂緩不濟急，為了替土銀籌錢，彰銀董事長凌忠嫄 4 月卸下董座職務前，曾當面向財政部次長阮清華請命，爭取土銀現金增資。

財政部長蘇建榮今 (5) 日在媒體端午茶敘時提及，土銀預計在明年辦理現金增資，相關預算編列計畫已經送至財政部，財政部原則上同意支持，但由於土銀屬於國營行庫，增資需要靠編列預算籌資，因此除了要行政院核定外，總預算案還要過立法院這一關。

由於總預算還要經過立院同意，蘇建榮說，如果總預算有變數，還是可以透過盈餘不繳庫的方式，將錢留在銀行，逐步改善土銀資本結構。

土銀目前資本適足率 (BIS)12.1%、第一類資本適足率為 9.49%，雖仍符合法定標準，但與整體銀行資本適足率平均 14%、第一類資本適足率平均 11.88%，仍相對偏低，也因此限縮土銀海外拓點計畫與業務擴張動能。

財政部完全持股的三家國營行庫，包括台灣銀行、土地銀行與輸出入銀行近年來紛紛啟動增資計畫，其中台銀透過位於天母的美國學校的土地，進行土地作價增資，輸銀自 2016 年起，分三年逐年完成 200 億元現增，充實資本額。

