〈財政部端午記者會〉國稅局海外資金匯回諮詢窗口 已完成4案輔導 匯回金額逾百億

為協助台商資金回流，財政部今年起接連射三箭，由國稅局成立窗口、發布解釋令，並制定海外資金匯回專法，協助台商將海外資金匯回台灣；財政部長蘇建榮說，目前已受理 11 個相關稅務諮詢案件，其中有 4 案已經完成營所稅申報，粗估金額共 113.8 億元。

財政部今 (5) 日與媒體進行端午節茶敘座談會，由財政部長蘇建榮率領所屬單位主管與媒體進行座談，蘇建榮會中透露，有關台商資金匯回一般稅務法令諮詢共有 210 件，個案受理 11 件中有 9 件已經結案，其中 8 件來自營利事業單位、1 件為個人。

蘇建榮指出，這 9 件已結案的稅務諮詢中，有 4 件已經完成營所稅申報，其中一件匯回金額還無法評估，另外 3 件匯回涉及認定金額合計共 113.8 億元；其餘 5 件因還在評估投資決策，資金尚未匯回。

財政部針對海外資金匯回，今年初起接連祭出三大措施因應，第一支箭是由各地國稅局成立專門輔導窗口，提供稅務相關諮詢，第二支箭則是以解釋令規範本金與所得的認定與課稅方法，部分海外所得只要符合一定條件，同樣也免課稅。

至於第三支箭則是訂定專法，只要匯回資金依規定進行實質投資，可享有優惠稅率，該專法草案已在 5 月 30 日完成初審，預計將在 6 月中旬的臨時會進行二讀，目標希望能在 6 月底前完成三讀。



