1天內打樣省50%人力！工研院助攻宏遠 拚成衣快速打樣產線

工研院今 (18) 日宣布將與紡織大廠宏遠 (1460-TW) 興業，打造半自動化成衣快速打樣試量產線，原本需耗時 7 至 10 個工作天，最快可縮短至 1 天內完成打樣，並省下逾 50% 人力，預計可大幅提升國內產業接單試產能力。

全球服飾產業競爭激烈，換季頻繁的快時尚品牌已面臨「超快時尚」的強力挑戰，工研院微系統中心執行長朱俊勳表示，台灣紡織業的布料品質在世界有口皆碑，全球有 70% 的機能性布料皆來自台灣，但近年隨著快時尚的市場需求，客戶訂單開始轉為少量多樣，台灣紡織業過去習慣的接單模式備受挑戰。

工研院協助紡織大廠宏遠興業，建立國內第一套融合彈性上下料的半自動化製程，將原有分站式打樣流程整合成一站式作業，藉由人機協同工作的訓練，能協助解決少量多樣快速打樣技術瓶頸，未來示範場域將帶動台南在地 10 家以上中小企業者及設計師共同加入，靈活縮短產品交期。

宏遠興業副總經理高錦雀指出，產業的數位轉型是一定要走的路，工研院有前瞻技術的人才，結合各個廠商的強項，就有機會和全世界競爭。

全球成衣市場推陳出新的樣式及產量變化都極為快速，但現行成衣圓 T 打樣步驟，仍全數採用人力進行車縫，一次打樣流程僅以一種布料為主，導致打樣流程動輒 7-10 個工作天，難以符合需求。

未來工研院研發的智慧導引系統結合廠房機器手臂，在場域內將主要負責整合車縫流程，預估打樣最快 1 個工作天即能完成，更可節省超過 50% 人力，使品質與成本透明更容易控管。