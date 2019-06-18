〈房產〉房市交易萎縮 推升台灣近10年建物繼承移轉比重飆高

依內政部統計顯示，近 10 年台灣建物買賣移轉與繼承移轉登記的比例變化，2009 與 2010 年買賣移轉與繼承移轉比例約為 10 比 1，相對於每 10 筆買賣移轉出現後，就伴隨 1 筆繼承移轉，但隨房市修正移轉量縮，最近兩年買賣與繼承比例已經拉高到 5 比 1，每 5 筆買賣移轉出現後，也會出現 1 筆繼承移轉登記。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，繼承比例持續拉高，一方面反應近年市場交易量萎縮，買賣移轉棟數持續量縮，另一方面則是反應人口老化問題持續，導致繼承移轉登記持續增加，兩者雖然不見得有直接關聯，但可看出市場景氣與人口老化的變化。

至於繼承移轉近年持續創下新高，加上有些區域的房價居高不下，是否導致有需求的民眾用等房取代買房，曾敬德表示，早年民眾生育的意願較強，通常都會有好幾個兄弟姊妹繼承，實務上則可發現大概有三種比較常見的現象，一類是兄弟姊妹眾多，要透過出售房屋才能分配繼承的不動產，也就是將不動產變成現金，房屋繼承後出售在市場上相當常見，另一類則是一個繼承人出資向其他人購入繼承的不動產，另一種可能較為單純就是自己取得長輩的不動產使用或出租。

根據台北市土地登記資料顯示，2018 年北市繼承取得建物的比例中，60 歲以上的繼承就佔了 42%，40-60 歲則有 43%，顯示目前的繼承者大概有 4 成屬於 60 歲以上的長輩，但 40-60 歲繼承者比例也相當，而去年的繼承登記中，40 歲以下的比例僅占 15%。

至於六都之中，繼承與買賣比例最高的仍是不動產價值最高與人口老化明顯的台北市，每 3 筆建物買賣移轉登記後就會伴隨出 1 筆繼承登記，最低的則是人口結構年輕的桃園市，每 8 筆建物買賣移轉登記後就會出 1 筆繼承登記。