〈房產〉央行：5月五大銀行新承做房貸 創3年半來單月新高

台灣央行繼日前公布 4 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承作房貸創 7 年同期新高後，今 (18) 日公布 5 月五大銀行新承做房貸較上月續增 47.44 億元、至 523.79 億元，不僅連 3 月增加，更創 3 年半來單月新高，央行官員不諱言，目前看到房市穩健成長中。

4 月五大銀行新承做房貸金額來到 523.79 億元，月增 47.44 億元，年增 75.16 億元，利率則與上月相同在 1.622% 為今年低點。

央行說明，5 月新增房貸創 2016 年 1 月以來新高，主要是因主要都會區有新成屋交屋潮，加上台灣銀行積極承作公教人員築巢優利貸；而上一次五大銀行新承做房貸在 2015 年 12 月飆上 863.71 億元單月新高，則是因房地合一稅上路前市場湧現買盤。

儘管目前房市穩健成長中，但央行指出，仍以自住需求為主，後續還要觀察整體市況。

據統計，5 月六都建物買賣移轉棟數合計達 2.2 萬棟，月增 15%、年增 8%，創近 5 年來的同期高點。

其中，高雄市是六都房市的人氣指標，房市交易量維持在相對高檔水準，3 月買賣移轉創下近 39 個月新高，4 月則是年增 48%，5 月則維持在 3626 棟，年增 16%，增幅居六都之冠。

至於雙北市也見到移轉棟數明顯反彈，台北市來到 2734 棟，月增 22%、年增 4%；而新北市 5598 棟，總數量是六都之冠，月增 17%、年增 3%。

桃園 5 月買賣移轉棟數為 3667 棟，月增 20%、年增 9%；台中市達 4141 棟，月增 26%、年增 13%；台南則有 2216 棟，月增 7%，較去年同期持平。

不過，有房仲業者認為，由於國內新建餘屋量創新高，預料房市復甦力道將走緩，預計下半年房市觀望氛圍可能比上半年濃厚。