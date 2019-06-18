台灣人熱衷房地產稱霸亞洲 逾半數民眾買房先看風水

受到「有土斯有財」的觀念影響，台灣人對房地產關注程度堪稱亞洲第一，根據滙豐銀行調查發現，台灣平均每人每週約花費 4.54 小時關注房地產資訊，高於全球每人每週平均時數 3.5 小時，且有 50% 的受訪者表示，買房判斷判斷關鍵取決於風水好壞。

滙豐銀行今 (18) 日發布最新調查報告《磚瓦之上》報告，投資人關注房地產已成為全球現象，每人每週花在看房子、上網找房屋等研究房地產的時數約 3.5 個小時，花費時間遠高於替孩子說床邊故事 (每週平均 1.59 小時)。

以亞洲市場來看，台灣人對於房地產研究相對熱衷，調查指出，約有 8.26% 的台灣受訪者可被定義為對房地產投資有高度興趣的族群，而這些投資人每週花費超過 7 個小時關注房地產相關資訊，其中 44% 的受訪者表示，至少每一季就會查看一次自有房產價格變化。

除了熱愛研究房地產，台灣民眾也常因為買房而耽擱結婚、生育等重要人生大事，13.5% 熱衷投資房地產者會為了買房而延遲生育計畫，其比重相較於一般族群 (6.7%) 足足高了一唄。

儘管熱愛研究房地產資訊，但有不少人買房卻是衝動居多，有 38% 受訪者說曾憑藉第一印象購屋，而決定買房的重要關鍵之一竟是風水好壞，以台灣來說，有半數受訪者坦言，風水是判斷是否買房的關鍵因素。

滙豐 (台灣) 商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，買房對多數人來說，是人生最重要且金額最高的購買行為，部分族群甚至會花費心力研究房地產，希望找到最完美的標的，甚至因而延誤人生大事。

葉清玉建議，民眾在買房前仍需將整體財務規劃納入考量，及早開始與家人、伴侶討論，並與專業的理財顧問擬定資產管理計畫。

