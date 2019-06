【元大投信】雙週報－ETF(06.03~06.14)

上週回顧-元大靚點 ETF

◆元大台灣 50 反 1ETF(00632R) 基金規模、受益單位數與成交量皆明顯增加:

國際股市持續動盪,美國總統川普對於貿易戰之言論成為市場關注的焦點,投資人積極進行避險,元大台灣 50 反 1ETF 規模、受益單位數與成交量皆明顯增加。

◆元大台灣 50ETF(0050) 基金規模與受益單位數成長顯著:

貿易戰風波暫時平息,本月以來股市小幅上漲,投資人紛紛逢低進場佈局,元大台灣 50ETF 規模與受益單位數明顯增加。

◆元大高股息 ETF(0056) 基金規模明顯增加:

近年來存股風氣盛行,再加上五月股市回檔,擁有高配息率的元大高股息 ETF 成為投資人逢低進場布局的投資標的之一,元大高股息 ETF 基金規模明顯增加,但投資人須注意「基金配息率」不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。

◆上週成交量熱絡的 ETF 標的為元大 S&P 原油正 2ETF(00672L):

國際原油生產過剩,再加上中美貿易戰影響,導致用油需求減緩、國際油價重挫,促使原油成為短線熱門標的之一,元大 S&P 原油正 2ETF 成交量明顯增加。

上週回顧-元大債券 ETF 殖利率統計表

◆近期債券市場簡述

中美貿易戰談判未果,再加上美國經濟數據表現不佳,美聯儲主席鮑威爾於上周再度暗示年內可能降息,引發市場動盪,當前美國 10 年期債券殖利率約在 2.1% 左右,帶動債券價格緩步走高,投資人應持續關注下周的 FED 利率會議。

專欄-A 股入摩相關統計表

◆A 股入摩相關統計表

2019 年以來中國不斷強調深化資本市場改革開放,逐步放寬市場准入, 中長期來看,更趨健全的金融體系及龐大的市場需求,終將吸引外資持續流入,有利中國資本市場中長期將朝更開放及開闊的方向發展,因此,A 股入摩的議題更顯得格外重要。

中美貿易衝突對資本市場的影響已較去年有所弱化,貿易戰的議題自去年 3 月開始浮現,其爭端由貿易層面蔓延到霸權爭奪 / 政治層面,股市已部分反應該利空且投資人對此衝突已有預警。儘管短期中美貿易的不確定性仍然存在,可能使外部資金觀望,但中長期來看,中國市場發展潛能大,隨著 A 股在 MSCI 新興市場指數權重的調高,以及中國正逐步放寬外資准入的限制下,中國市場對外部資金而言仍具有相當的吸引力。

ETF 投資看法

元大上證 50ETF (006206)

追蹤上證 50 指數,由上證綜合指數市值前 50 大藍籌股所組成

元大 MSCI 中國 A 股 ETF (00739)

追蹤 MSCI 中國 A 股國際通指數,目前市場唯一完全納入 MSCI 新興市場指數體系的 A 股指數

市場重要觀察事件分析

◆美國聯準會暗示降息

近期公布的經濟數據一再證明貿易戰已對美國民生經濟造成衝擊,不僅成長明顯趨緩,更是傳出科技大廠準備遷廠離開中國的消息,聯準會主席鮑威爾在上周表示聯準會在必要時或將採取降息的動作,投資人應密切關注接下來的 FED 利率決議。

美國經濟數據轉疲態勢明顯,除耐久財訂單、工業生產、企業信心、ISM 製造業指數等製造端數據放緩外,非農新增的不如預期也透露出需求端的力道有轉弱之虞,令人開始擔憂美國經濟基本面已受到貿易爭端的拖累。6 月初所公布的美國非農業就業人口數據僅錄得 7.5 萬人,遠低於預期的 18.5 萬人,此數據再次證明了美國就業市場的衰退或許是貿易戰所導致,消息一出,提高了市場對於降息的預期,根據聯邦資金利率期貨計算出的資料顯示,金融市場對於聯準會 7 月降息預期已將近 70%、9 月降息機率近 80%、10 月降息機率超過 90%,美股也因此受激勵大漲,元大投信分析,未來若貿易情勢惡化,或是消費數據端持續趨緩,企業將進入去化庫存階段,並進一步減少投資與雇用,目前亦已反應在供給端與需求端的經濟數據上。雖然近期貨幣政策的寬鬆預期給予行情反彈的空間,但基本面才是長線趨勢的支撐。

ETF 投資看法

元大 S&P500ETF(00646)

追蹤標普 500 指數,由美國 500 家企業所組成

元大 S&P500 反 1ETF(00648R)

追蹤標普 500 反向指數,以放空期貨為主要交易

◆國際原油生產過剩 價格持續探底

貿易戰引發全球經濟成長趨緩的疑慮,也進一步引發市場對於原油需求將走緩的疑慮。

目前市場上關注焦點:

1. 消息面傳出美國有意推延對伊朗加重制裁的時程,以緩解中東緊張局勢。

2.OPEC 會議是否延長減產。

3. 美國、伊朗於波斯灣對峙關係後續發展。

4. 美國貿易戰政策的發展。 近期消息面提供了原油短線震盪的動能,但仍需留意原油基本面在下半年有供過於求的疑慮,由於預期美國下半年有三條位於二疊紀盆地的輸油管線將完工啟用,新增運輸能量接近 250 萬桶,完工啟用後,美國增產速度可能加快,OPEC 報告指出,2019 年全年美國將增產高達 185 萬桶,將導致全球原油供需將由目前的小幅供不應求再度轉為供過於求約 70~80 萬桶,如果 OPEC + 減產協議未能延長,則下半年原油供需將逐步轉為供過於求,較不利國際油價。元大投信分析,第四季全球原油供需可能再現供過於求窘境。因此在中東局勢緊繃期間,雖然國際原油震盪幅度將加劇,短線交易機會多,但操作上需善設停損停利,且避免過度追價。

ETF 投資看法

元大 S&P 原油正 2ETF(00672L)

追蹤 S&P 高盛原油 ER 指數單日正向 2 倍報酬所編製之指數

元大 S&P 原油反 1ETF(00673R)

追蹤 S&P 高盛原油 ER 指數單日反向 1 倍報酬所編制之指數,以放空期貨為主要交易

◆基金警語

「元大台灣卓越 50 基金」

