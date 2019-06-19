基金即時賽況配置首選 新興市場債券的組成國家利多

基金比賽即時賽況來到第二周，公布績效表現最好的前三名，曉菁依舊永穩寶座第 1 名，上週暫居第二的投資書僮下滑一名，而擠下投資書僮最新出爐的第 2 名是 Berriens。

以這周績效排行前 10 名申購看來，這兩周排行前面名次的老司機，皆以高風險等級股票型基金為標的，單一標的項目投資較多，申購以原物料基金以及摩根基金－JPM 環球天然資源 (美元)。鉅亨投顧分析「黃金、礦業、天然資源類相關基金來看，近期市場震盪推升避險情緒，刺激黃金價格突破 1,300 價位，甚至一度站上 1,340，再加上最新公佈的通膨數字溫和，令投資人更加期待黃金未來的表現。」

鉅亨投顧另外分析「自 6 月以來，NYSE ARCA 金蟲指數上漲 10.66%，為原物料基金帶來正貢獻，以貝萊德世界礦業基金為例，月初至今已經上漲了 7%。世界礦業與環球天然資源基金中，約有 10-30% 的黃金產業，不難想見此類基金成為近期的寵兒。」

另外這周獲利最高的芝麻凸花花、Way 以及第三名的 Susan，申購新興市場類基金像是安聯收益成長基金、安聯全球新興市場高股息基金、摩根基金 JPM 全方位新興市場，以及施羅德環球基金系列 - 新興歐洲，較特別的 Susan 從股票型、結合新興市場及科技、消費類型的標的組合。

針對以新興市場類看來，鉅亨投顧指出：「由於聯準會暗示可能重啟降息，和市場期待中美貿易談判可以在月底 G20 會議上有所進展，令新興市場股市反彈。許多新興市場債券主要組成國家傳出利多，例如巴西退休金改革方案、阿根廷大選進度、印尼信評調升等議題，加上其配息較高和跌深能彈的特性也吸引到不少投資人的青睞，美銀美林新興市場主權債月初至今已上漲了 2.04%。因此以上標的基金成為老司機的主要配置首選。」

新興市場既然是近期配置首選，剛好本周老司機小學堂的基金老師 - 施羅德也提出亞洲相對其他新興市場的投資優為何? 大家可針對近期走勢加入答題抽獎。

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