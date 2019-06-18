外資5月大買中國債 看好殖利率下行空間 可回到3年前低點

5 月受到中美貿易戰升級影響，全球股市陷入調整，風險性資產黯淡，固定收益資產成為避險港灣。就資金流向觀察，外資在 5 月大舉增持中國債券，增加規模為今年最大，比 4 月多增了 3 倍以上。永豐投信指出，年初至今，全球債券殖利率下滑，同期間，中國債市殖利率降幅尚不明顯，在中美債券利差擴大下，中國國債殖利率的下行空間可期，預期可能回到 2016 年的低點，看好中國債市表現。

就全球債市觀察，鑒於全球經濟前景不確定性增加，貨幣政策寬鬆預期再度增強，根據 CME FedWatch 聯邦利率期貨機率顯示，今年底預測降息機率已超過 9 成，且降息 2 至 3 碼的機率最高，在經濟數據下滑及聯準會貨幣政策轉向寬鬆低利影響下，美債殖利率預期將加速下行，帶動全球債券殖利率走向 2016 年低位。



永豐投信指出，中國債券殖利率前期下行乏力，主要因為第一季經濟數據平穩，且符合預期，宏觀逆週期調節力度相應有所調整。第二季以來，隨著外部環境變化，經濟增長不確定性增多下，央行貨幣政策也有邊際放鬆跡象，儘管中國債市殖利率下行維持平緩，可能源於市場擔心通膨率、匯率貶值及受到個別風險事件的影響。不過 5 月下旬，中美 10 年期國債利差已擴大突破 100 基點，6 月初達 121 個基點，為 2019 年以來的最高水位。



就資金流向觀察，5 月境外機構大舉增持中國債券，中國中央結算公司最新統計月報顯示，2019 年 5 月底，境外機構在該公司託管的債券面額達 1 兆 6106.19 億元，增加規模為今年最大，比 4 月份多增了 3 倍以上。另外 5 月債券通運行情況同樣顯示全球投資者大舉淨買入中國債券，5 月淨買入規模達 522 億元人民幣，創債券通上線以來的歷史新高。



永豐投信指出，吸引外資投資中國債券，主要有三大理由，一、中國市場持續開放，中國債券逐步納入國際指數；二、中國與其他國家債券利差擴大，凸顯中國債券評價相對便宜之優勢；三、全球債市殖利率都已趨向 2016 年低點，不過中國債市殖利率仍位於相對高檔區，殖利率下滑空間值得期待，有利後市價格表現。

美國總統川普在國際間擾動的貿易與政治變數，為全球金融市場帶來持續性不確定，市場在降息預期升溫與避險情緒下，債券是主要受益者，繼 5 月份率先掛牌永豐 10 年 A 公司債 (00836B) 及永豐 15 年金融債 (00837B) 兩檔美元債券 ETF 後，永豐投信再推出投資人民幣債券的永豐 7-10 年中國債(00838B)，為第三檔債券 ETF 上櫃掛牌交易，無論法人、散戶，皆可透過次級市場交易，建立低波動的資產配置核心部位。