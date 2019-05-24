川普來真的？美債殖利率曲線預期「明年降息3次」

因貿易戰似乎將打延長賽，且全球經濟恐怕還有更多苦頭要吞，投資者週四 (23 日) 拋售股市並湧入債市避險。

債市走勢劇烈，10 年期美國公債殖利率下降 8 個基點，為 4 月 1 日以來最大單日波動，聯邦基金期貨交易者預期 Fed 明年中期之前會降息 2 碼，且或許下半年還會第三次降息。

10 年期和 30 年期債券殖利率也跌至今年低點，10 年期債券殖利率觸及 2.29%，為 2017 年 10 月以降最低水準。

美銀美林的短期美國利率策略部門主管 Mark Cabana 表示，「市場顯然在說，它非常擔心現在看到的一些數據，包括今早發布的 PMI 數據、持續的貿易戰言論，還有風險資產的走勢。」Cabana 認為，現在市場相信貿易戰將全面開打，中國產品全數都會遭徵收關稅。

「現在市場關注的是，我們會不會走向最糟糕的情況？而這可能會持續相當長的一段時間，如果真的這樣，市場將相信這疲弱的經濟數據，且 Fed 將需採取一些行動以抵銷並防止經濟衰退。」Cabana 說道。

10 年期公債殖利率下降至低於 1 年期公債殖利率，就是所謂的「殖利率曲線反轉」，這是今年第二次出現之現象，如果這樣的走勢持續，就是可信度高的經濟衰退前哨。美國市場也跟著歐洲債市跑，德國公債殖利率下降至負值 -0.12%，反映出市場對歐洲國會大選的擔憂。

華爾街認為，美國政府正準備對中國另外 3000 億美元貨品徵收關稅，且目前沒有排定新談判日期。中國商務部週三表示，美國應該表達出誠意並且改變其「錯誤行動」。

BMO 公債策略分析師 Jon Hill 表示，「這只是為了反映新正常而做的調整，新正常是非常低的中性利率、非常難達成的通膨，以及經濟衰退風險。」

公債殖利率走勢通常與股市相同，當股市遭拋售的時候，債市殖利率也將大降 (但價格則上漲)。週四道指收低 286 點或 1.1% 至 25490，且交易時間一度大跌 400 點以上。

「一般來說，如果是幾週前發生這樣的狀況，美政府一定會有誰跑出來說目前與中國談判取得了怎樣的進展，但今天卻鴉雀無聲，我認為這就是局勢有多緊張的一種證據，在邁向好轉前，我們恐怕還會再看到一切變得更糟糕。」

在他發表此看法後，川普總統約莫週四 3：50 表示，跟中國的事情可能會快速發生。這樣的言論似乎有意欲不明，但多少有助推升股價，殖利率走勢也脫離低點。

華爾街經濟學家和策略師週四發布了更多預測，納入了對新一輪關稅的預期。川普已揚言，剩餘的 3000 億美元還沒有徵收關稅的中國進口貨品，將遭開徵 25% 的關稅。

債市也反映了投資人對經濟疲軟的擔憂。週四稍早 Markit U.S 公布，製造業和服務業綜合指數下降至 3 年低點 50.9 後，殖利率跌幅擴大。Markit 表示，由於貿易戰令人更加憂心忡忡，5 月份商業活動放緩，且不確定性增加，顯然已經挫傷訂單和信心。

富國銀行利率策略部門主管 Mike Schumacher 表示，週四殖利率走勢可能過頭了些，可能是那些被迫重新定位的投資者扭曲了。

「這是很長一段時間以來的最低點。你得回溯 2016 年才能看到像這樣的走勢。」他指的是 10 年期公債殖利率去年 11 月登上 3.21 的高點，短短 6 個月內走勢移動了 91 個基點。2016 年 7 月初，10 年期公債殖利率邁向 1.36%，當時正是英國脫歐表決出爐之後。