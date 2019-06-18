美國：伊朗在耍「核武勒索」國際應合力制裁

周一 (17 日) 伊朗原子能組織稱，伊朗會加快濃縮鈾生產步調，在 10 天後，就將超過 2015 年國際的協議上限。美國白宮針對此事件回應，認為伊朗的行為是種「核武勒索」，國際應合力譴責。

自從川普宣布美國退出核協議之後，美伊的緊張關係已經上升了一年多。上周油輪襲擊事件，彼此的緊張關係更形加劇。

伊朗原子能組織發言人 Behrouz Kamalvandi 稱，濃縮鈾已經增了 4 倍，而且還將持續增加中， 10 天之後，將達到 300 公斤低濃縮鈾的上限。

根據 2015 年簽訂的核協議，伊朗至多可生產 300 公斤低濃縮鈾，但伊朗上月宣布，不再遵守這項協議，以抗議美國單方面退出並重新對伊朗制裁的決定。這項協議是由俄羅斯、英國、德國、中國與歐盟共同簽訂。

美國白宮認為，伊朗的做法是在進行「核武勒索」，敦促各國應當增加國際壓力以抑制這類行為。

英國也表示，若伊朗破壞了核協議，倫敦方面將考慮「各種可能的選擇」。

以色列，作為伊朗的世敵，認為伊朗意圖破壞濃縮鈾的限制，世界大國應迅速加強對伊朗的制裁。

不過歐盟方面則表示，若國際原子能總署 (International Atomic Energy Agency) 確定了這項事實，歐盟將僅對違規事件做出譴責。

伊朗核委會主席 Mojtaba Zolnour 表示，除非歐盟等其他國家作出積極表態，否則將進一步減少核問題上的承諾。