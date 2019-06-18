德銀：長期未見衰退 對美國經濟來說未必是好事

長達 10 年的美國經濟擴張將在下月創下史上最長紀錄。聽來似乎是個好消息，對嗎？但德意志銀行 (Deutsche Bank) 經濟學家表示，也許並不是。

自 1970 年代初期以來，長期擴張已經成為常態，當時美元與黃金之間的緊密聯繫被打破。最近的 4 次擴張都名列美國史上最長的 6 次擴張中。

（圖: 德銀）

為什麼會這樣？擺脫黃金本位制的貨幣限制，政府和中央銀行在應對經濟衰退方面變得更加積極。它們可利用增加支出、削減利率或採取其他非正統的措施來刺激經濟。

德意志銀行經濟學家 Jim Reid 和 Craig Nicol 在報告中表示，「然而，這需要付出代價。」

他們指出，「這種政策靈活性和更長的景氣循環時期導致更高的結構性預算赤字、更高的私營部門和政府債務、越來越低的利率、實質的負殖利率、被誇大的金融資產估值、由超廉融資造成的更低違約率、鮮見創造性破壞，以及一個很容易發生危機的金融體系。」

報告指出，「事實上，我們創造了一個衰退可能造成全球系統性風險的環境。因此，政府更加鼓勵採取預防措施，這可能導致政策制訂會出現偏差，」「因此，循環繼續延長的代價是債務增加、印刷更多鈔票以及金融市場不穩定性增加。」

即便是目前的經濟復甦也不盡然是看起來的樣子。Reid 和 Nicol 說，它是 1949 年以來出現過的 11 次擴張中最弱的一個。

然而，儘管成長疲弱，股票和其他資產仍然出現史上最強勁的漲勢之一。

他們寫道：「這可能暗示了全球當局為確保這種復甦所付出持續不斷的努力。」「加諸於市場的流動性和干預性非常龐大，全部都流入資產中。」

但至少還有一線希望，Reid 和 Nicol 並不認為短期內會出現風險。

他們表示，情況可能會持續下去，直到目前的低通膨時代結束，物價重新上漲，或像美國這樣的重點國家陷入債務融資危機。在在此之前可能需要幾年甚至更長的時間才會發生這種狀況。

Reid 和 Nicol 寫道，「任何人都能提出具說服力的論點，也就是定期性的經濟衰退作為自然清掃機制，反而強化了經濟的成功，且確保了資源的有效配置，防止在沒有經常性衰退情況下可能產生的經濟低效能積累。」