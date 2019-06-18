郭明錤：2020年始見5G iPhone 華爾街預警近期需求成長

蘋果 (AAPL-US) 週一股價上漲，係因投資者評估蘋果 2020 年將推出 3 款 iPhone 的報導，但漲幅不大，因為中美貿易戰期間，分析師對近期內 iPhone 的成長發出警告。

TF 國際證券分析師郭明錤週一發布報告，推測蘋果首款 5G iPhone 將於 2020 年推出，採用高通的數據機，其報告也重申 4 月發表的報告之部分觀點。

郭明錤預期，蘋果 2020 年將推出 3 款 iPhone，尺寸分別為 6.7 吋、6.1 吋和 5.4 吋，其中 5.4 吋和 6.7 吋支援 5G 傳輸，這三款均採色彩更鮮豔的 OLED 螢幕 (2018 年推出的 XS 和 XS + 也採 OLED，但 XR 則採 LCD)。

郭明錤預期，蘋果 2020 年下半年 iPhone 的總出貨量中，5G iPhone 將占 60% (市場預期占比約 20%)。

5G iPhone 一直被視為蘋果重要的升級循環，因為蘋果最近期推出的手機並未像過往那樣大肆宣傳且屢創銷售紀錄。

郭明錤認為，蘋果正在打造自家 5G 晶片，應可趕上 2022 年或 2023 年的 iPhone 使用，因為蘋果和高通先前的和解內容包括高通釋出部分 5G 基帶晶片源代碼給蘋果，讓蘋果開發自家 5G 技術。

這意味蘋果今年 9 月不會推出 5G iPhone。

iPhone 近期需求成長

中美貿易戰期間，近期 iPhone 的銷售持續令蘋果承壓，蘋果消費者也備感壓力，尤其是中國這個關鍵市場。

摩根大通下修今年第二季至第四季的 iPhone 出貨量估計，將其調降 4% 至 1.395 億美元，但因摩根大通堅信今年仍看得到出貨量成長，所以抑制了市場擔憂的心理。

與此同時，瑞信認為 iPhone 6 月止的一季出貨量目前的降速情形「顯著改善」，雖然較去年下滑 4%，但整體中國智慧手機市場仍有 4% 成長。

瑞信補充，考量到中美貿易緊張局勢造成的巨大不確定性，蘋果股價「近期內可能仍保持區間內波動。」

蘋果週一股價收漲 0.6% 至 193.89 美元。